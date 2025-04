Vojvoda alfineta arbitragem por falta em David Luiz em gol do Palmeiras: 'Quebrou a chuteira'

O técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre o primeiro gol do Palmeiras contra o Fortaleza. O argentino revelou conversa com David Luiz, zagueiro do Tricolor, que afirmou ter sofrido falta durante o lance que resultou no gol de Facundo Torres. Se a infração tivesse sido marcada pela arbitragem, invalidaria o tento marcado pela equipe paulista na partida deste domingo (20), pelo Brasileirão, na Arena Castelão. O árbitro Paulo Cesar Zanovelli comandou a partida enquanto Paulo Renato Moreira da Silva esteve no VAR.

"Falo pouco de arbitragem, mas me chamou atenção o protesto de David Luiz. Ele é um jogador muito honesto em seu comportamento. Então, me chamava atenção porque protestava tanto no gol. Mas quero analisar bem. Falei depois com ele, e ele disse que foi falta, que quebrou a chuteira, que realmente foi uma falta no primeiro gol", revelou o treinador.

"Não sei porquê não revisam bem. Eu creio muito nos meus jogadores. Se um jogador como David Luiz me diz isso, que foi falta, algo deve haver...", reforçou.

O Leão do Pici foi derrotado por 2 a 1. Deyverson descontou para o Tricolor. A equipe cearense volta a campo na quarta-feira (23), a partir das 23h (de Brasília), pela Copa Libertadores. O duelo contra o Bucaramanga será no Estádio Alfonso López.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: