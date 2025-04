Pênalti de Lucero, Mancha e mais: 5 pontos sobre a derrota do Fortaleza para o Palmeiras

O Fortaleza sofreu uma derrota pesada para o Palmeiras, neste domingo (20), na Arena Castelão, pela 5ª rodada da Série A de 2025. Ao torcedor, a dor não é somente pelo placar de 2 a 1, mas pela forma como tudo ocorreu: alimentou esperança, não concretizou e viu a frustração crescer.

O contexto é o reflexo de um time em crise, que até luta, só que não consegue o resultado. Deste modo, tem uma vitória nas últimas 10 partidas - já amargando um jejum de seis jogos sem vencer.

O Diário do Nordeste lista cinco pontos sobre o confronto. Vale ressaltar que o próximo confronto é na quarta-feira (23), às 23h, diante do Atlético Bucaramanga-COL, fora de casa, pela Libertadores.

Imprudência de Deyverson rendeu gol do Palmeiras

No 1º tempo, o Palmeiras foi melhor. Em um jogo sem que nenhuma equipe tivesse amplo domínio, as principais chances surgiram do time alviverde, com bom trabalho de Kuscevic e David Luiz para evitar a mudança do placar. O detalhe então surge aos 48 minutos, quando o zagueiro Micael, de costas para o gol, é atropelado por Deyverson no lado esquerdo da defesa, em um lance totalmente imprudente e desnecessário. Dessa falta surge o tento de Facundo Torres, abrindo o placar: 1x0. O centroavante pode ser útil e opção ofensiva importante, mas precisa agir de forma mais racional.

Lucero não estava bem no pênalti do Fortaleza

É fácil constatar após o erro, soa até injusto com o jogador. O Fortaleza empatou com Deyverson no 2º tempo e, nos acréscimos, teve um pênalti a favor após lance envolvendo o centroavante. Na bola, Lucero se apresentou, bateu mal e parou na defesa de Weverton. É fato que o centroavante vive uma má fase e poderia mudar tudo na cobrança, é inclusive o cobrador oficial, mas o impactante é a fala do goleiro alviverde depois do jogo: “eu vi ele e notei que não estava confortável (na cobrança), então mexi com ele”. Assim, o próprio adversário percebeu que o argentino não estava bem para ser o responsável por aquela penalidade.

Jovens da base são ponto positivo

O zagueiro Gustavo Mancha foi titular mais uma vez, teve diversos embates no 1x1 com Estêvão, craque do Palmeiras, e levou a melhor. No esquema 3-5-2 e no 4-3-3, o defensor se sobressaiu e ainda ajudou na armação. No 2º tempo, o meia Lucca Prior também ganhou oportunidade e mostrou muita personalidade, buscando tabela, finalização e ainda sendo o responsável pela bola parada. Logo, se teve um alento no jogo, foi a presença em minutagem dos jovens do Sub-20 nesta partida.

Vojvoda tentou de tudo, mas ainda não achou o caminho

A cada nova partida, Vojvoda surpreende mais uma vez. Contra o Palmeiras, Allanzinho titular pela primeira vez, Lucca Prior e Kervin como opções no 2º tempo, dois centroavantes no fim… A sensação é de que o técnico argentino tenta todos os caminhos possíveis, mas ainda não sabe o que funciona. Desta vez, iniciou o jogo no 3-5-2 e terminou no 4-2-4. Da construção ofensiva lenta, nos passes de Mancha e David Luiz, para os cruzamentos excessivos à grande área. Em um momento decisivo da temporada, a comissão técnica ainda trabalha para achar a melhor versão do Fortaleza.

Fim da invencibilidade na Arena Castelão

Com a derrota, o Fortaleza perdeu a invencibilidade em casa pelo Brasileirão. A última derrota até então era dia 18 de novembro de 2023, quando perdeu por 1 a 0 para o Cruzeiro. Após isso, somou a marca de 24 jogos sem derrota como mandante. Tudo acabou diante do Palmeiras, inclusive o tabu na Arena Castelão contra o próprio time alviverde, que era de cinco partidas. O detalhe é que as próximas quatro partidas são fora de casa: Atlético Bucaramanga-COL, Sport, Retrô e São Paulo.