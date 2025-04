Fortaleza x Palmeiras: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Fortaleza e Palmeiras duelam neste domingo (20), a partir das 18h30, pela quinta rodada do Brasileirão, na Arena Castelão. O Tricolor foi derrotado pelo Vitória por 2 a 1 no Barradão e segue numa sequência de quatro partidas sem vencer. Jogando em casa, o Leão ainda não perdeu na competição. Atualmente, está na 12ª colocação da tabela, com cinco pontos.

Já o Palmeiras é o 2º colocado com 10 pontos, não perdeu na competição e vem de uma vitória por 1 a 0 contra o Internacional, no Estádio Beira-Rio, quebrando a invencibilidade do Colorado.

No retrospecto total, são 25 jogos entre as duas equipes, com 8 vitórias do Fortaleza, 7 empates e 10 triunfos do Palmeiras.

Nas partidas disputadas na Arena Castelão, foram 13 jogos entre as duas equipes, com 5 vitórias do Fortaleza, 6 empates e 2 triunfos do Palmeiras.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Sob protestos, o Tricolor voltou de Salvador na última quinta-feira (17), com o torcedor cobrando uma postura mais efetiva da equipe em campo.

Juan Pablo Vojvoda, treinador do Fortaleza, terá a ausência de Martínez. O atleta sofreu o terceiro cartão amarelo na última partida e cumpre suspensão automática.

Ainda estão no Departamento Médico: Tinga, Brítez, Breno Lopes, Pochettino e Moisés, que devem seguir de fora dos relacionados.

COMO CHEGA O PALMEIRAS

Sem perder no Brasileirão, o Palmeiras tem cinco vitórias em sequência nas competições que participa. O técnico Abel Ferreira deverá fazer mudanças na escalação, analisando as minutagens do elenco.

Nas atividades, Lucas Evangelista retornou após as atividades após a recuperação de trauma na coxa direita. O atleta é desfalque há uma semana e pode ser reforço entre os relacionados.

O goleiro Weverton sofreu uma entorse no tornozelo no último jogo, logo no primeiro minuto da partida contra o Internacional, mas treinou normalmente com o grupo e talvez não seja desfalque por conta do problema.

ONDE ASSISTIR

O Diário do Nordeste e a Verdinha FM farão a cobertura em tempo real. A partida será

transmitida pela Record e no Premiere.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza: João Ricardo; Kuscevic, Titi, Gustavo Mancha; Eros Mancuso,

Lucas Sasha, Zé Welison, Pol Fernández, Bruno Pacheco; Deyverson e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

FORTALEZA X PALMEIRAS | FICHA TÉCNICA



Competição: 5ª rodada do Brasileirão Série A

Local: Arena Castelão

Data: 20/04/2025 (domingo)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)

Auxiliares: Luanderson Lima dos Santos (BA) e Celso Luiz da Silva (MG)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)