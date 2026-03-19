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Súmula da Copa do Brasil indica expulsão de Lucas Gazal; Fortaleza pede revisão

O zagueiro ficou em campo nos 90 minutos contra o Nova Iguaçu-RJ

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:52)
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Legenda: O zagueiro Lucas Gazal é um dos titulares do elenco do Fortaleza
Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza

A súmula da partida vencida pelo Fortaleza por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu-RJ, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 4ª fase da Copa do Brasil, registrou uma surpresa negativa para o time cearense. O documento, preenchido pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) na última terça (17), indica a expulsão do zagueiro tricolor Lucas Gazal, que permaneceu em campo por 90 minutos.

Na descrição do motivo, o juiz sinalizou a advertência aos 49 minutos do 2º tempo por: “ofender proferindo as seguintes palavras, estando no banco de reserva: ‘você é ladrão, você rouba’. Após a aplicação do vermelho, o referido jogador fez mais ofensas para o juiz, que também foram relatadas.

Súmula de Fortaleza x Nova Iguaçu
Legenda: Súmula de Fortaleza x Nova Iguaçu registra
Foto: reprodução / CBF

O detalhe é que, em campo, a única expulsão sinalizada aos elencos foi para o zagueiro Wender, do Nova Iguaçu-RJ. O número 3 do time carioca, a mesma numeração de Gazal, saiu do jogo e foi em direção ao banco de reservas no fim do jogo. E essa punição não está discriminada nesta súmula.

Logo, o Fortaleza acredita que há um erro no documento. O Diário do Nordeste apurou que o clube busca uma revisão do registro junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para retirar o vermelho, tendo em vista que isso exigiria a suspensão do defensor na 5ª fase da Copa do Brasil.

A próxima etapa será realizada em abril e maio. O adversário será definido em sorteio da CBF, marcado para a próxima segunda-feira (23), às 14h. Quem avançar de fase embolsa R$ 3 milhões.

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