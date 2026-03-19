Santos demite Juan Pablo Vojvoda e anuncia Cuca como substituto

O Santos demitiu o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda na madrugada desta quinta-feira (19). O comandante, que tem passagem também pelo Fortaleza, foi desligado após a derrota para o Internacional por 2 a 1, na Vila Belmiro, pela 7ª rodada da Série A.

No clube desde agosto de 2025, acumulou 10 vitórias. 14 empates e 10 derrotas, totalizando 34 jogos e aproveitamento de 42%. No período, foi importante para evitar o rebaixamento à Série B naquela ocasião, mas o baixo rendimento no atual Brasileirão pesou na decisão: a equipe é apenas a 16ª colocação, com seis pontos, um a mais que o próprio Internacional, que abre a zona de rebaixamento após sete rodadas.

Para a vaga, a diretoria santista já anunciou Cuca. Livre no mercado desde a saída do São Paulo em setembro do ano passado, o treinador caminha para a 3ª passagem pelo Peixe e tem currículo vitorioso no futebol brasileiro, onde trabalhou em times como Palmeiras e Atlético-MG.