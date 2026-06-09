Calebe não deve retornar ao Fortaleza após fim de empréstimo na Espanha

O meia Calebe não deve retornar ao Fortaleza após o fim de empréstimo ao Alavés, da Espanha. O contrato no futebol espanhol encerra em 30 de junho, enquanto o vínculo com o clube cearense está assinado até o fim de 2028, conforme apurou o Diário do Nordeste.

As conversas entre diretoria e staff seguem para definição do futuro. No momento, há o entendimento entre as partes de que a opção por um nova equipe é o melhor caminho. No entanto, a reportagem apurou que ainda não existem propostas oficiais para transferência.

A chegada ao futebol espanhol ocorreu em julho de 2025. No Alavés, disputou 20 jogos, sendo titular em 15 partidas, com 880 minutos somados. A última vez que atuou foi no dia 24 de abril, quando jogou por 66 minutos na derrota para o Real Madrid por 2 a 1 pelo Campeonato Espanhol.

No Fortaleza, Calebe foi contratado em 2023 e seguiu até o momento em que foi emprestado. Ao todo, foram 98 jogos, com nove gols e nove assistências.