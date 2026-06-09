João Ricardo desabafa após vitória e reclama da maratona de jogos: 'Desrespeito com o Fortaleza'

O goleiro João Ricardo desabafou após vitória do Fortaleza por 1x0 diante do Náutico na noite desta terça-feira (9), nos Aflitos. O goleiro foi o grande destaque do jogo, realizando pelo menos 6 defesas para garantir o resultado.

Ao fim da partida, em entrevista ao Premiere, o goleiro leonino desabafo, reclamando da maratona de jogos.

"Desde que voltei, o sentimento é de muita alegria. Eu sou apaixonado por este clube e sempre dou o máximo para defender o Fortaleza. Parabéns a equipe pelo desempenho, uma vitória dificílima e deu pra ver o cansaço da nossa equipe. Não podemos deixar passar. Eu voltei a jogar há 18 dias e joguei 6 jogos, um jogo a cada 3 dias. Está sendo desumano, com atletas, diretoria, com a instituição Fortaleza. é um desrespeito total chegar a um nível de cansaço tão grande", disse ele.

"Suportamos o jogo"

Em seguida, João Ricardo completou, afirmando que a equipe precisou ganhar tempo em alguns momentos do jogo para poder respirar e que o jogo deveria ter sido adiado.

"O Náutico estava em cima, não queria que o jogo parasse, pois sabia que estávamos cansados. E suportamos o jogo, gastamos um tempo aqui, outro ali, 30 segundos num tiro de meta para a equipe respirar. Fica aqui minha insatisfação para as pessoas que organizam a competição, para ter um pouco mais de compaixão para gente, não somos máquinas, somos seres humanos, a gente cansa também, temos uma logística difícil. Não custa nada ter mudado o dia deste jogo".

Por fim, o goleiro espera que a equipe se recupere fisicamente até terça-feira, próximo jogo do Leão na Série B, contra o América-MG no Castelão.

"Está pesado, agora é aproveitar e descansar, acho que merecemos dois dias de descanso, para recuperar todo mundo, que está no limite, voltar bem, a competir e ir com tudo na competição mais importante do ano, que é a Série B".