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Amistoso do Brasil é maior público no Castelão em 2026 e da história do Nordeste no futebol feminino

55.744 torcedores acompanharam no amistoso entre Brasil e Estados Unidos na Arena Castelão nesta terça-feira

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:24)
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Legenda: O Brasil jogou no Castelão para 55 mil pessoas
Foto: KID JUNIOR / SVM

A torcida cearense fez um belo espetáculo no Castelão para prestigiar a Seleção Brasileira Feminina na noite desta terça-feira (9), na derrota por 1x0 para o Estados Unidos. Com público de 55.744 torcedores, a torcida bateu o recorde do ano no Castelão e do futebol feminino no Nordeste.

A torcida apoiou as jogadoras brasileiras o tempo todo, com uma linda festa com direito a mosaico. Esse apoio maciço fez as atletas brasileiras, mesmo com a derrota, darem um volta olímpica no Castelão para agradecer o apoio.

Legenda: Torcida cearense faz mosaico para Seleção Brasileira antes de amistoso
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Recordes batidos 

O maior público do Castelão em 2026 era a final do Campeonato Cearense entre Ceará 1x1 Fortaleza, quando 49.240 pessoas acompanharam o 2º jogo da final do Cearense.

O publico também é o maior do futebol feminino no Nordeste. A marca supera o recorde anterior, de 33.272 torcedores, na Arena Pernambuco, em Recife, onde o Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0, em 2024.

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