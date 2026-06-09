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Torcida cearense faz mosaico para Seleção Brasileira Feminina na Castelão: 'Jogaremos juntos'

Torcida cearense lotou o Castelão para ver as meninas do Brasil em amistoso contra os Estados Unidos

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 22:28)
Jogada
Legenda: Torcida cearense faz mosaico para Seleção Brasileira antes de amistoso
Foto: FERNANDA ALVES / SVM

Depois de dez anos sem atuar em Fortaleza, a Seleção feminina de futebol entrou em campo com uma linda homenagem nas arquibancadas da Arena Castelão. Foram dois mosaicos e uma faixa de 500 metros. O grupo enfrenta os Estados Unidos em amistoso Data Fifa, nesta terça-feira (9) e vai atuar pela primeira vez no estádio cearense.

Nos mosaicos de papel as seguintes mensagens: "Jogaremos juntos". No outro, uma faixa de 500 metros com os rostos e os nomes das jogadoras do Brasil. 

Mais de 40 mil pessoas compareram ao jogo no Castelão, no maior público de futebol feminino no Nordeste.

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