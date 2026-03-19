Zagueiro Luizão projeta Ceará na Série B: 'Principal competição da temporada'

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no sábado (21), diante do São Bernardo/SP, na Arena Castelão, às 16 horas. O zagueiro Luizão concedeu entrevista coletiva pré-jogo na tarde desta quinta-feira (19) e falou sobre a expectativa de buscar o acesso na competição nacional, que é a prioridade do clube.

"Começa a competição que é mais importante para o clube. Nos pontos corridos, é sempre importante a gente sempre ter a melhor campanha em casa. Conseguir os três pontos na estreia é o que a gente quer, é o que é importante para o decorrer da competição. E a gente vai em busca de vencer esse jogo dentro de casa. É uma competição longa, são 38 rodadas e não vai ser num estalar de dedos que a gente vai conseguir o acesso. Eu penso jogo a jogo", disse ele.

Reencontro

Sobre o adversário, que o clube reencontrará após o duelo da Copa do Brasil em São Bernardo, quando o Vovô avançou nos pênaltis, o zagueiro projetou o jogo.

“O jogo mais importante para a gente hoje é o jogo contra o São Bernardo no sábado. Conseguimos nos impôr na casa deles, e agora em casa buscaremos isso. O planejamento hoje é o São Bernardo e assim a gente vai. Jogo a jogo, buscando pontuar todos os jogos.”

Apoio da torcida

Luizão destacou ainda a importância do apoio da Nação Alvinegra para a disputa do Brasileirão. Para o defensor, o torcedor avinegro é o 12º jogador do Vozão em campo e a principal motivação na busca pelos bons resultados.

“Torcida, creio que é uma das partes essenciais para a gente. A torcida consegue nos motivar ainda mais. Claro que a gente já tem que ter a motivação. Mas ali, com a torcida nos apoiando durante a partida, ajudando a gente na hora que tivermos num momento positivo do jogo, pressionando o adversário, a torcida é essencial nesse momento. É fazer com que eles possam nos ajudar sim, acompanhar a gente durante a competição, que a gente precisa desse apoio nas partidas dentro de casa. Falar para o torcedor que a gente está muito empenhado em performar e, com a ajuda deles, conseguir os resultados”, concluiu.