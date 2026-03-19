Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Zagueiro Luizão projeta Ceará na Série B: 'Principal competição da temporada'

Vozão estreia na Série B no sábado contra o São Bernardo, no Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 16:41)
Jogada
Legenda: Luizão, zagueiro do Ceará, em entrevista coletiva no Vovozão
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

O Ceará estreia no Campeonato Brasileiro da Série B no sábado (21), diante do São Bernardo/SP, na Arena Castelão, às 16 horas. O zagueiro Luizão concedeu entrevista coletiva pré-jogo na tarde desta quinta-feira (19) e falou sobre a expectativa de buscar o acesso na competição nacional, que é a prioridade do clube.

"Começa a competição que é mais importante para o clube. Nos pontos corridos, é sempre importante a gente sempre ter a melhor campanha em casa. Conseguir os três pontos na estreia é o que a gente quer, é o que é importante para o decorrer da competição. E a gente vai em busca de vencer esse jogo dentro de casa. É uma competição longa, são 38 rodadas e não vai ser num estalar de dedos que a gente vai conseguir o acesso. Eu penso jogo a jogo", disse ele.

Reencontro

Sobre o adversário, que o clube reencontrará após o duelo da Copa do Brasil em São Bernardo, quando o Vovô avançou nos pênaltis, o zagueiro projetou o jogo. 

“O jogo mais importante para a gente hoje é o jogo contra o São Bernardo no sábado. Conseguimos nos impôr na casa deles, e agora em casa buscaremos isso. O planejamento hoje é o São Bernardo e assim a gente vai. Jogo a jogo, buscando pontuar todos os jogos.”

Apoio da torcida

Luizão destacou ainda a importância do apoio da Nação Alvinegra para a disputa do Brasileirão. Para o defensor, o torcedor avinegro é o 12º jogador do Vozão em campo e a principal motivação na busca pelos bons resultados.

“Torcida, creio que é uma das partes essenciais para a gente. A torcida consegue nos motivar ainda mais. Claro que a gente já tem que ter a motivação. Mas ali, com a torcida nos apoiando durante a partida, ajudando a gente na hora que tivermos num momento positivo do jogo, pressionando o adversário, a torcida é essencial nesse momento. É fazer com que eles possam nos ajudar sim, acompanhar a gente durante a competição, que a gente precisa desse apoio nas partidas dentro de casa. Falar para o torcedor que a gente está muito empenhado em performar e, com a ajuda deles, conseguir os resultados”, concluiu.

Assuntos Relacionados
VÍDEO

Jogada

Thiago Carpini explica formação tática do Fortaleza: “os três zagueiros não é o que mais gosto”

O comandante participou do Charla Podcast e avaliou a estratégia

Redação Há 48 minutos

Jogada

Zagueiro Luizão projeta Ceará na Série B: 'Principal competição da temporada'

Vozão estreia na Série B no sábado contra o São Bernardo, no Castelão

Vladimir Marques Há 58 minutos
Thiago Carpini em entrevista ao Charla Podcast

Jogada

Thiago Carpini indica qual jogador gostaria de contratar no Fortaleza

Técnico pontuou que característica do atleta falta ao time cearense

Redação Há 1 hora
Lucas Gazal em ação pelo Fortaleza

Jogada

CBF corrige súmula de Nova Iguaçu x Fortaleza pela Copa do Brasil e tira expulsão de Gazal

Árbitro corrige súmula e registra expulsão de jogador do Nova Iguaçu, retirando a do jogador do Fortaleza

Redação Há 1 hora

Jogada

O que esperar de Ceará e Fortaleza no início da Série B; veja análise

Dupla cearense começa luta pelo acesso com expectativa alta e desafios importantes

Liuê Góis Há 2 horas

Jogada

Ceará convoca torcida para treino aberto em Porangabuçu antes de estreia na Série B

Vovô realiza o último ajuste técnico nesta sexta-feira (20) com portões abertos à Nação Alvinegra

Redação 19 de Março de 2026