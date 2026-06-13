Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Brasil começa nervoso e só empata com Marrocos na estreia na Copa do Mundo; veja análise

Seleção Brasileira saiu atrás no placar, mas buscou empate ainda no primeiro tempo

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada

Brasil empata em 1 a 1 com Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira começou nitidamente nervosa na partida.

Nesse contexto, sofreu o gol de Marrocos aos 21 minutos, em um momento de desatenção do sistema defensivo.

O Brasil conseguiu reagir bem e pouco mais de dez minutos depois, chegou ao gol de empate. Vini Jr. marcou um golaço, chutando no canto do goleiro Bono.

VEJA O VÍDEO DA ANÁLISE

Assuntos Relacionados

Jogada

Eleito o melhor da partida pela FIFA, Vini Jr diz que pode render mais: 'Posso melhorar muito'

Ele marcou o gol do empate do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo

Vladimir Marques Há 31 minutos
vídeo

Jogada

Brasil começa nervoso e só empata com Marrocos na estreia na Copa do Mundo; veja análise

Seleção Brasileira saiu atrás no placar, mas buscou empate ainda no primeiro tempo

Daniel Farias Há 37 minutos

Jogada

Brasil empata com o Marrocos na estreia da Copa do Mundo 2026

Seleção Brasileira sai atrás no placar, mas empata com Vini Jr

Vladimir Marques Há 1 hora
Patch dourado na camisa da Seleção Brasileira

Jogada

O que é o patch dourado na camisa da Seleção Brasileira na Copa do Mundo?

Brasil estreia contra o Marrocos e tem novo patch na Amarelinha

Daniel Farias 13 de Junho de 2026
Foto de Breel Embolo, da Suíça, cobrando pênalti contra o Catar na Copa do Mundo 2026

Jogada

Primeiro pênalti da Copa do Mundo é convertido pela Suíça contra o Catar

Breel Embolo foi para a cobrança e marcou o primeiro gol da Suíça no Mundial

Daniel Farias 13 de Junho de 2026

Jogada

O Brasil ganha ou não na estreia da Copa do Mundo? Especialistas do Jogada dão seus palpites

Seleção Brasileira estreia neste sábado (13), contra Marrocos

Redação 13 de Junho de 2026