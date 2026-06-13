Brasil começa nervoso e só empata com Marrocos na estreia na Copa do Mundo; veja análise
Seleção Brasileira saiu atrás no placar, mas buscou empate ainda no primeiro tempo
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Brasil empata em 1 a 1 com Marrocos em sua estreia na Copa do Mundo 2026. A Seleção Brasileira começou nitidamente nervosa na partida.
Nesse contexto, sofreu o gol de Marrocos aos 21 minutos, em um momento de desatenção do sistema defensivo.
O Brasil conseguiu reagir bem e pouco mais de dez minutos depois, chegou ao gol de empate. Vini Jr. marcou um golaço, chutando no canto do goleiro Bono.
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