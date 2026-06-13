Jogos da Copa do Mundo 2026 de sábado: onde assistir e horário
Confira todas as partidas deste sábado (13)
Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (13). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
JOGOS DA COPA, SÁBADO (13)
Grupo B
- Catar x Suíça
- Local: Santa Clara (região da Baía de San Francisco), nos Estados Unidos
- Horário: 16h (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo C
- Brasil x Marrocos
- Local: Nova Jersey, nos Estados Unidos
- Horário: 19h (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo C
- Haiti x Escócia
- Local: Boston, nos Estados Unidos
- Horário: 22h (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV
Grupo D
- Austrália x Turquia
- Local: Vancouver, no Canadá
- Horário: 1h de domingo, 14 de junho (de Brasília)
- Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv