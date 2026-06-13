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Diário do Nordeste

Jogos da Copa do Mundo 2026 de sábado: onde assistir e horário

Confira todas as partidas deste sábado (13)

Escrito por
Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Jogada
Legenda: Endrick defendendo as cores da Seleção bRasileira
Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste sábado (13). O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo. A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

JOGOS DA COPA, SÁBADO (13)

Grupo B

  • Catar x Suíça
  • Local: Santa Clara (região da Baía de San Francisco), nos Estados Unidos
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo C

  • Brasil x Marrocos
  • Local: Nova Jersey, nos Estados Unidos
  • Horário: 19h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo C

  • Haiti x Escócia
  • Local: Boston, nos Estados Unidos
  • Horário: 22h (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV

Grupo D

  • Austrália x Turquia
  • Local: Vancouver, no Canadá
  • Horário: 1h de domingo, 14 de junho (de Brasília)
  • Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

 

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