Ancelotti avalia empate em estreia do Brasil na Copa: 'O primeiro tempo não foi bom'

O treinador Carlo Ancelotti avaliou a estreia da Seleção Brasileira, que ficou no empate em 1x1 com Marrocos neste sábado, na estreia da Seleção na Copa do Mundo de 2026. A equipe brasileira saiu atrás com gol de Saibiri, mas empatou em golaço de Vini Jr ainda no primeiro tempo.

O técnico da Seleção Brasileira disse que o primeiro tempo não foi bom.

'Eu acho que não começamos bem no jogo, o time estava um pouco preocupado, perdemos muitas bolas, muitos duelos. O primeiro tempo não foi bom. Melhorou no segundo tempo, é um jogo difícil porque Marrocos é uma boa equipe", disse o treinador italiano.

Brasil ansioso

Ancelotti afirmou que a equipe brasileira estava ansiosa e que o segundo tempo foi muito melhor.

"A partida, sobretudo na primeira parte, foi difícil. Estava ansiosa, teve perda de bola, pouco equilíbrio em campo. A segunda parte foi muito melhor. A equipe vai melhorar no próximo jogo. A equipe teve problemas na primeira parte. Muitas bolas perdidas. Temos que melhorar nesse aspecto. Não podemos perder a confiança. Num primeiro jogo de Copa, tudo pode acontecer. A equipe não estaria perfeita no primeiro jogo. O resultado não é ruim, mas vamos lutar no segundo jogo".

Por fim, o treinador afirmou que não ficou satisfeito com o resultado.

"Eu não estou satisfeito. Devemos trabalhar para melhorar, mas é normal. Marrocos jogou bem, teve muita organização no jogo e que foi muito difícil".