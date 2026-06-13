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Eleito o melhor da partida pela FIFA, Vini Jr diz que pode render mais: 'Posso melhorar muito'

Ele marcou o gol do empate do Brasil contra Marrocos na estreia da Copa do Mundo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:16)
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Legenda: Vini Jr empatou o jogo para o Brasil com um golaço
Foto: Divulgação / FIFA

O atacante Vini Jr foi eleito pela Fifa o melhor jogador do empate do Brasil com o Marrocos, em 1 a 1, neste sábado, na estreia do Grupo C da Copa do Mundo. Ele fez o gol de empate do Brasil e criou muitos lances de perigo ao logo da partida, sendo protagonista com a camisa amarelinha.

Ele afirmou que pode melhorar mais e ajudar a Seleção Brasileira.

"Acredito que possa melhorar muito. Fiz o gol, mas não tive 100% na minha parte técnica. Mas acredito que posso melhorar e ajudar mais no ataque, consegui ajudar muito na defesa, onde todo mundo fez uma grande partida. Temos que melhorar e evoluir para ganhar a competição", afirmou ao fim da partida.

Estreia difícil

"Acredito que começamos muito mal no primeiro tempo, dificultou muito porque acabamos tomando gol e depois para engrenar a estreia é sempre difícil, mas a gente tem que melhorar e seguir evoluindo porque é Copa não vai ter jogo fácil. A gente tem que segurar mais a bola, ficar mais com a bola, mover de um lado a outro, porque muitas vezes o adversário vai vir para defender e sair no contra-ataque, mas não tem muito o que falar, é trabalhar que o próximo jogo já está muito perto", analisou Vinicius à ge tv.

Próximo jogo

Pela 2ª rodada, a Seleção Brasileira enfrenta o Haiti, na sexta-feira (19), às 21h30 na Filadélfia.

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