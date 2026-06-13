Torcedores cearenses acompanham estreia do Brasil na Copa do Mundo; veja fotos

Torcedores cearenses se reuniram para assistir à estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Um dos points foi o São João de Maracanaú, que exibiu ao vivo a partida.

Bares de Fortaleza (CE) também exibiram o primeiro jogo do Brasil no Mundial e reuniram grande número de torcedores brasileiros.

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O jogo terminou empatado em 1 a 1. O Brasil saiu atrás do placar, mas conseguiu o empate ainda no primeiro tempo, com gol de Vini Jr.

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima sexta-feira (19), quando enfrenta o Haiti na segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo 2026.