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Escócia é a primeira seleção europeia a vencer na Copa do Mundo 2026 e lidera Grupo do Brasil

A Escócia venceu o Haiti por 1x0 e fez um europeu vencer em seu 4º jogo na Copa

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 00:37)
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Legenda: A Escócia venceu o Haiti na estreia da Copa
Foto: ABDULHAMID HOSBAS / ANADOLU / Anadolu via AFP

A Escócia está longe de ser uma seleção europeia do primeiro escalão, mas foi a 1ª do continente a vencer na Copa do Mundo 2026. 

Os 'Tartan Army' venceram o Haiti por 1x0, em Boston, Estados Unidos, e fez um europeu a vencer em seu 4º jogo na Copa.

Antes, a Tchéquia perdeu para a Coreia do Sul por 2x1, a Bósnia empatou em 1x1 com o Canadá, e a Suiça empatou com o Catar em 1x1.

Lidera grupo do Brasil

Com a vitória, a Escócia lidera o grupo C com 3 pontos, que tem o Brasil. A Seleção Brasileira tem 1 ponto, do empate com o Marrocos. O Haiti não tem nenhum.

Na 2ª rodada, a Escócia enfrenta Marrocos, no dia 19, ás 19 horas em Boston, enquanto o Haiti será adversário do Brasil, às 21h30, na Filadélfia.

Jogo com o Brasil

A Escócia vai encarar o Brasil na última rodada do Grupo C. O jogo será no dia 24, em Miami, às 19h.

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