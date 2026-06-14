Escócia é a primeira seleção europeia a vencer na Copa do Mundo 2026 e lidera Grupo do Brasil
A Escócia venceu o Haiti por 1x0 e fez um europeu vencer em seu 4º jogo na Copa
A Escócia está longe de ser uma seleção europeia do primeiro escalão, mas foi a 1ª do continente a vencer na Copa do Mundo 2026.
Os 'Tartan Army' venceram o Haiti por 1x0, em Boston, Estados Unidos, e fez um europeu a vencer em seu 4º jogo na Copa.
Antes, a Tchéquia perdeu para a Coreia do Sul por 2x1, a Bósnia empatou em 1x1 com o Canadá, e a Suiça empatou com o Catar em 1x1.
Lidera grupo do Brasil
Com a vitória, a Escócia lidera o grupo C com 3 pontos, que tem o Brasil. A Seleção Brasileira tem 1 ponto, do empate com o Marrocos. O Haiti não tem nenhum.
Na 2ª rodada, a Escócia enfrenta Marrocos, no dia 19, ás 19 horas em Boston, enquanto o Haiti será adversário do Brasil, às 21h30, na Filadélfia.
Jogo com o Brasil
A Escócia vai encarar o Brasil na última rodada do Grupo C. O jogo será no dia 24, em Miami, às 19h.