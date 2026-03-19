O que esperar de Ceará e Fortaleza no início da Série B; veja análise

O início da caminhada na Série B para Ceará e Fortaleza começa neste sábado (21). As equipes entram como os maiores investimentos do torneio nacional e precisarão se provar durante as 38 rodadas.

Sem precisar viajar, o Vovô recebe o São Bernardo, mesmo adversário da última terça-feira (17) pela Copa do Brasil. Mesmo chateada pelos resultados na temporada passada, a torcida alvinegra é peça fundamental para apoiar o elenco durante toda a competição.

Passadas oito temporadas, o Leão volta a disputar a segunda divisão e sua primeira missão será bater de frente com o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Trabalhar com menos recursos financeiros, em comparação aos últimos anos, será um fato desafiador para a diretoria tricolor e o técnico Thiago Carpini.

Após as classificações na Copa do Brasil, os dois times não se reforçaram de forma significativa e deverão ter um plantel semelhante aos utilizados nos últimos jogos da temporada. A janela de transferências "extra" terá o seu final no dia 27 de março, fazendo com que os clubes corram contra o tempo para melhorarem as suas equipes. Quem não contratar nesse momento limite só terá a oportunidade novamente após a Copa do Mundo, entre 20 de julho e 11 de setembro.

As atenções da dupla cearense serão divididas a partir de agora; além da Série B, os clubes seguem na Copa do Brasil e iniciarão os trabalhos na Copa do Nordeste. Com elenco ainda curto, a missão de voltar à elite do futebol brasileiro se torna mais difícil.