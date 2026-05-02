Palmeiras x Santos no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite
Equipes duelam neste sábado, 2 de maio
Palmeiras e Santos se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (2), em partida válida pela 14ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
O confronto entre Palmeiras x Santos terá transmissão do Premiere
PALPITES
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Palmeiras
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira
Santos
Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva e Gabriel Bontempo; Rony (Barreal), Moisés e Gabigol. Técnico: Cuca
FICHA TÉCNICA
Palmeiras x Santos
Data e hora: 2 de maio, às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque, em São Paulo