Palmeiras x Santos no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste sábado, 2 de maio

Liuê Góis liue.ribeiro@svm.com.br
Legenda: Palmeiras e Santos fazem duelo pelo Brasileirão
Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Palmeiras e Santos se enfrentam pelo Brasileirão, neste sábado (2), em partida válida pela 14ª rodada da competição. O jogo será às 18h30, no Allianz Parque, em São Paulo. Veja onde assistir ao vivo, palpites e prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

O confronto entre Palmeiras x Santos terá transmissão do Premiere

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Palmeiras

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur (Jefté); Marlon Freitas, Andreas Pereira, Allan e Arias; Sosa e Flaco López.Técnico: Abel Ferreira

Santos

Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; Willian Arão, Oliva e Gabriel Bontempo; Rony (Barreal), Moisés e Gabigol. Técnico: Cuca

FICHA TÉCNICA

Palmeiras x Santos

Data e hora: 2 de maio, às 18h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Assuntos Relacionados
Palmeiras x Santos

Jogada

Palmeiras x Santos no Brasileirão: veja horário, onde assistir e palpite

Equipes duelam neste sábado, 2 de maio

Liuê Góis Há 9 minutos
Endrick e a esposa Gabriely Miranda anunciaram a gravidez em abril

Jogada

Endrick não quer ver o filho jogando futebol: 'Que seja advogado ou médico'

O atacante de 19 anos é um dos cotados para a convocação para a Copa do Mundo de 2026

Redação Há 59 minutos
PSG

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sábado (2)

Confira os jogos de futebol ao vivo deste sábado, dia 2 de maio de 2026

Liuê Góis Há 1 hora
Miritello pode ser relacionado entre os titulares.

Jogada

Fortaleza x Goiás: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela 7ª rodada da Série B

Fernanda Alves Há 1 hora

Jogada

Ronaldo Tavares, artilheiro da Série B, rompe ligamento do joelho e está fora da temporada

Atacante português do Athletic-MG, havia marcado 12 gols na temporada 2025, sendo 5 na Série B em 6 rodadas

Vladimir Marques e Bruno Quintino* 01 de Maio de 2026
João Gabriel em ação pelo Ceará

Jogada

Com seis no DM, Ceará embarca com 22 jogadores para jogo com Sport; veja lista

O Vovô entra em campo neste domingo (3) pela Série B

Alexandre Mota 01 de Maio de 2026