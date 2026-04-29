Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza
Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.
O Dia do Trabalho é celebrado internacionalmente na próxima sexta-feira, 1º de maio. A data busca homenagear as lutas, conquistas trabalhistas e a propor reflexões sobre melhores condições de trabalho.
Em Fortaleza, alguns serviços e estabelecimentos terão horários alterados ou esquema de plantão. O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.
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Veja o que abre no Dia do Trabalho, em Fortaleza
Bares e Restaurantes
A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar no Dia do Trabalho.
Correios
As agências dos Correios não irão atender o público na sexta-feira (1º). Já no sábado (2), serão realizadas atividades de entrega e haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados.
Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.
Cagece
A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e de esgoto na capital e no interior do estado nesta sexta-feira (1º), durante o feriado do Dia do Trabalho.
As lojas e os núcleos de atendimento da companhia estarão fechados durante o feriado e retomam as atividades presenciais na segunda-feira (4).
Etufor
A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota programada para o feriado de 1º de maio será similar a dos domingos. Os horários de circulação e partida aproximada podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.
Ao todo, 489 veículos circulam em todas as regiões de Fortaleza. Para a data, ainda haverá o reforço de três linhas da frota:
- 27- Siqueira/Aeroporto/Papicu;
- 030- Siqueira/13 de Maio/Papicu;
- 680- José Walter/Cidade Jardim/Papicu.
Metrofor
- Linha Sul: início às 5h30. Última viagem tem início às 18h no sentido Chico da Silva e 18h10 no sentido Carlito Benevides.
- Linha Oeste: início às 5h30 no sentido Moura Brasil e 6h15 no sentido Caucaia. Última viagem tem início às 16h45 no sentido Moura Brasil e 17h30 no sentido Caucaia.
- Linha Nordeste: início às 5h30. Última viagem tem início às 17h30.
- Ramal Aeroporto: início às 7h. Última viagem tem início às 16h30 no sentido Aeroporto e 16h45 no sentido Expedicionários.
- VLT de Sobral: não opera no feriado.
- VLT do Cariri: não opera no feriado.
Supermercados
Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). No entanto, citou, em nota, que "poderão ocorrer variações nos horários de funcionamento, cabendo a cada estabelecimento supermercadista definir seus horários de atendimento".
Enel
A Enel Distribuição Ceará terá uma operação especial no feriado de 1º de maio. Segundo a empresa, mais de 1,3 mil profissionair atuarão para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período.
As lojas de atendimento e os pontos da Enel nas unidades do Vapt-vupt estarão fechados no dia 1º de maio, com abertura normal nos demais dias.
Já a Central de Relacionamento da companhia irá funcionar normalmente durante todo o dia pelo número 0800 285 0196, nas redes sociais, no aplicativo Enel Ceará, no site ou enviando no WhatsApp (21) 99601-9608.
Bancos
As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento presencial ao público nesta sexta-feira (1º). Segundo a Federação Brasileira de Banco (Febraban), compensações bancárias como o TED não serão efetivadas na data, mas o Pix poderá ser feito normalmente.
Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 4 de maio.
Lojas de rua
O Sindilojas Fortaleza comunicou que o comércio de rua e lojas do setor de materiais de construção estarão fechados durante o feriado desta sexta-feira (1º). Os empreendimentos poderão funcionar no dia seguinte.
Outlet Premium Fortaleza
O Outlet Premium Fortaleza informou que permanecerá fechado durante o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.
Shopping Iguatemi
- Lojas e quiosques: fechados;
- Praças de alimentação e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
- Restaurantes: 11h30 às 23h;
- Lazer: 10h às 22h;
- Cinema: 13h às 22h;
- Academia Bodytech: 7h às 13h;
- Supermercados: 7h às 22h;
- Inside Park: 7h às 21h;
- Cobasi: 9h às 21h;
- Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30);
- Lotérica, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Correios: fechados.
Shopping Benfica
- Lojas e quiosques: Fechado;
- Praça de alimentação: 11h às 21h (Facultativo);
- Cinema: Confira a programação no site;
- Mercadinho São Luiz: 7h às 12h;
- Farmácia Pague Menos: 12h às 21h;
- Lotérica Prêmio Extra: Fechado;
- Caixa Econômica: Fechado;
- Cagece: Fechado;
- Casa do Cidadão: Fechado;
- CCI: Fechado;
- Detran: Fechado.
RioMar Fortaleza
- Lojas e quiosques: fechados;
- Órgãos públicos: fechados;
- Praça de alimentação: 10h30 às 22h;
- Operações de Alimentação: 11h às 22h;
- Greenlife Academia: 07h às 17h;
- Farmárcias: 10h às 22h;
- Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;
- Mercadinho São Luiz: 09h às 22h;
- Cinema: verificar programação no App do RioMar Fortaleza.
RioMar Kennedy
- Lojas e quiosques: fechados;
- Órgãos públicos: fechados;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- SmartFit: 8h às 17h;
- Extrafarma: 12h às 21h;
- Pague Menos: 8h às 22h;
- Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;
- Mercadão São Luis: 7h às 22h;
- Cinépolis: verificar programação no App do RioMar Kennedy.
Grand Shopping
- Lojas e quiosques: Fechados;
- Alimentação e lazer: 11h às 22h;
- Cinema: Conforme programação;
- Bancos: Fechados;
- Smart Fit: 8h às 17h.
Shopping Parangaba
- Lojas e Quiosques: Fechados;
- Praça de Alimentação: 10h às 22h;
- Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados;
- Selfit Academia: 8h às 18h;
- Lotérica: Fechada;
- Vapt Vupt: Fechado;
- Cagece: Fechado;
- Studio Games: 11h às 22h;
- Game Station: 12h às 22h;
- Parque Recife: 18h às 22h - Estacionamento Laranja;
- Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões.
Terrazo Shopping
- Lojas e quiosques: Fechados;
- Alimentação e Lazer: 11h às 22h;
- Clínica SIM: aberta das 8h às 17h;
- Greenlife: aberta das 8h às 16h;
- Hospital Veterinário Popular: 24h;
- Cinema: conforme programação dos filmes;
- Supermercado Guará: 07 às 18h.
Shopping Eusébio
- Lojas e quiosques: Fechados;
- Praça de Alimentação: 11h às 22h;
- Cinema: De acordo com as sessões;
- Americanas: Fechado;
- Frangolândia: 06h às 00h;
- Pasto & Pizza: 07h às 23h;
- Mc Donalds: 10h às 00h;
- Dose Certa: 07h30 às 22h;
- Smart Fit: 08h às 17h;
- CF Triade: Fechado;
- Lotérica, Detran e Bancos: Fechados.