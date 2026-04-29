Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza

O Dia do Trabalho é celebrado internacionalmente na próxima sexta-feira, 1º de maio. A data busca homenagear as lutas, conquistas trabalhistas e a propor reflexões sobre melhores condições de trabalho.

Em Fortaleza, alguns serviços e estabelecimentos terão horários alterados ou esquema de plantão. O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.

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Veja o que abre no Dia do Trabalho, em Fortaleza

Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar no Dia do Trabalho.

Correios

As agências dos Correios não irão atender o público na sexta-feira (1º). Já no sábado (2), serão realizadas atividades de entrega e haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados.

Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e de esgoto na capital e no interior do estado nesta sexta-feira (1º), durante o feriado do Dia do Trabalho.

As lojas e os núcleos de atendimento da companhia estarão fechados durante o feriado e retomam as atividades presenciais na segunda-feira (4).

Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota programada para o feriado de 1º de maio será similar a dos domingos. Os horários de circulação e partida aproximada podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.

Ao todo, 489 veículos circulam em todas as regiões de Fortaleza. Para a data, ainda haverá o reforço de três linhas da frota:

27- Siqueira/Aeroporto/Papicu;

030- Siqueira/13 de Maio/Papicu;

680- José Walter/Cidade Jardim/Papicu.

Metrofor

Linha Sul: início às 5h30. Última viagem tem início às 18h no sentido Chico da Silva e 18h10 no sentido Carlito Benevides.

início às 5h30. Última viagem tem início às 18h no sentido Chico da Silva e 18h10 no sentido Carlito Benevides. Linha Oeste: início às 5h30 no sentido Moura Brasil e 6h15 no sentido Caucaia. Última viagem tem início às 16h45 no sentido Moura Brasil e 17h30 no sentido Caucaia.

início às 5h30 no sentido Moura Brasil e 6h15 no sentido Caucaia. Última viagem tem início às 16h45 no sentido Moura Brasil e 17h30 no sentido Caucaia. Linha Nordeste: início às 5h30. Última viagem tem início às 17h30.

início às 5h30. Última viagem tem início às 17h30. Ramal Aeroporto: início às 7h. Última viagem tem início às 16h30 no sentido Aeroporto e 16h45 no sentido Expedicionários.

início às 7h. Última viagem tem início às 16h30 no sentido Aeroporto e 16h45 no sentido Expedicionários. VLT de Sobral: não opera no feriado.

não opera no feriado. VLT do Cariri: não opera no feriado.

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). No entanto, citou, em nota, que "poderão ocorrer variações nos horários de funcionamento, cabendo a cada estabelecimento supermercadista definir seus horários de atendimento".

Enel

A Enel Distribuição Ceará terá uma operação especial no feriado de 1º de maio. Segundo a empresa, mais de 1,3 mil profissionair atuarão para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período.

As lojas de atendimento e os pontos da Enel nas unidades do Vapt-vupt estarão fechados no dia 1º de maio, com abertura normal nos demais dias.

Já a Central de Relacionamento da companhia irá funcionar normalmente durante todo o dia pelo número 0800 285 0196, nas redes sociais, no aplicativo Enel Ceará, no site ou enviando no WhatsApp (21) 99601-9608.

Bancos

As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento presencial ao público nesta sexta-feira (1º). Segundo a Federação Brasileira de Banco (Febraban), compensações bancárias como o TED não serão efetivadas na data, mas o Pix poderá ser feito normalmente.

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 4 de maio.

Lojas de rua

O Sindilojas Fortaleza comunicou que o comércio de rua e lojas do setor de materiais de construção estarão fechados durante o feriado desta sexta-feira (1º). Os empreendimentos poderão funcionar no dia seguinte.

Outlet Premium Fortaleza

O Outlet Premium Fortaleza informou que permanecerá fechado durante o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.

Shopping Iguatemi

Lojas e quiosques: fechados;

fechados; Praças de alimentação e quiosques de alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Restaurantes: 11h30 às 23h;

11h30 às 23h; Lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Cinema: 13h às 22h;

13h às 22h; Academia Bodytech: 7h às 13h;

7h às 13h; Supermercados: 7h às 22h;

7h às 22h; Inside Park: 7h às 21h;

7h às 21h; Cobasi: 9h às 21h;

9h às 21h; Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30);

7h às 17h (coleta até 16h30); Lotérica, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Correios: fechados.

Shopping Benfica

Lojas e quiosques: Fechado;

Fechado; Praça de alimentação: 11h às 21h (Facultativo);

11h às 21h (Facultativo); Cinema: Confira a programação no site;

Confira a programação no site; Mercadinho São Luiz: 7h às 12h;

7h às 12h; Farmácia Pague Menos: 12h às 21h;

12h às 21h; Lotérica Prêmio Extra: Fechado;

Fechado; Caixa Econômica: Fechado;

Fechado; Cagece: Fechado;

Fechado; Casa do Cidadão: Fechado;

Fechado; CCI: Fechado;

Fechado; Detran: Fechado.

RioMar Fortaleza

Lojas e quiosques: fechados;

fechados; Órgãos públicos: fechados;

fechados; Praça de alimentação: 10h30 às 22h;

10h30 às 22h; Operações de Alimentação: 11h às 22h;

11h às 22h; Greenlife Academia: 07h às 17h;

07h às 17h; Farmárcias: 10h às 22h;

10h às 22h; Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Mercadinho São Luiz: 09h às 22h;

09h às 22h; Cinema: verificar programação no App do RioMar Fortaleza.

RioMar Kennedy

Lojas e quiosques: fechados;

fechados; Órgãos públicos: fechados;

fechados; Praça de Alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; SmartFit: 8h às 17h;

8h às 17h; Extrafarma: 12h às 21h;

12h às 21h; Pague Menos: 8h às 22h;

8h às 22h; Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;

10h às 22h; Mercadão São Luis: 7h às 22h;

7h às 22h; Cinépolis: verificar programação no App do RioMar Kennedy.

Grand Shopping

Lojas e quiosques: Fechados;

Fechados; Alimentação e lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Cinema: Conforme programação;

Conforme programação; Bancos: Fechados;

Fechados; Smart Fit: 8h às 17h.

Shopping Parangaba

Lojas e Quiosques: Fechados;

Fechados; Praça de Alimentação: 10h às 22h;

10h às 22h; Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados;

Atendimento conforme horários agendados; Selfit Academia: 8h às 18h;

8h às 18h; Lotérica: Fechada;

Fechada; Vapt Vupt: Fechado;

Fechado; Cagece: Fechado;

Fechado; Studio Games: 11h às 22h;

11h às 22h; Game Station: 12h às 22h;

12h às 22h; Parque Recife: 18h às 22h - Estacionamento Laranja;

18h às 22h - Estacionamento Laranja; Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões.

Terrazo Shopping

Lojas e quiosques: Fechados;

Fechados; Alimentação e Lazer: 11h às 22h;

11h às 22h; Clínica SIM: aberta das 8h às 17h;

aberta das 8h às 17h; Greenlife: aberta das 8h às 16h;

aberta das 8h às 16h; Hospital Veterinário Popular: 24h;

24h; Cinema: conforme programação dos filmes;

conforme programação dos filmes; Supermercado Guará: 07 às 18h.

Shopping Eusébio