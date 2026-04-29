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Dia do Trabalho: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1º), em Fortaleza

Alguns serviços terão horários alterados por conta da data.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Ceará
Imagem da orla de Fortaleza para matéria sobre Dia do Trabalhador: veja o que abre e fecha no feriado da próxima sexta (1°), em Fortaleza.
Legenda: Alguns serviços em Fortaleza serão modificados devido ao Dia do Trabalhador.
Foto: Shutterstock/ByDroneVideos.

O Dia do Trabalho é celebrado internacionalmente na próxima sexta-feira, 1º de maio. A data busca homenagear as lutas, conquistas trabalhistas e a propor reflexões sobre melhores condições de trabalho.

Em Fortaleza, alguns serviços e estabelecimentos terão horários alterados ou esquema de plantão. O Diário do Nordeste organizou um guia com o que abre e o que fecha na cidade durante o dia.

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Bares e Restaurantes

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) comunicou que os estabelecimentos estão autorizados a funcionar normalmente. Ficará a critério da empresa optar por funcionar no Dia do Trabalho. 

Correios

As agências dos Correios não irão atender o público na sexta-feira (1º). Já no sábado (2), serão realizadas atividades de entrega e haverá o funcionamento das agências que atendem normalmente aos sábados.

Durante o feriado, a empresa estará disponível apenas por meio do atendimento automatizado por meios como telefone, WhatsApp e chat.

Cagece

A Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) funcionará em regime de plantão para manutenção das redes de água e de esgoto na capital e no interior do estado nesta sexta-feira (1º), durante o feriado do Dia do Trabalho.

As lojas e os núcleos de atendimento da companhia estarão fechados durante o feriado e retomam as atividades presenciais na segunda-feira (4). 

Etufor

A Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) informou que a frota programada para o feriado de 1º de maio será similar a dos domingos. Os horários de circulação e partida aproximada podem ser consultados por meio do aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, disponível para Android e iOS.

Ao todo, 489 veículos circulam em todas as regiões de Fortaleza. Para a data, ainda haverá o reforço de três linhas da frota:

  • 27- Siqueira/Aeroporto/Papicu;
  • 030- Siqueira/13 de Maio/Papicu;
  • 680- José Walter/Cidade Jardim/Papicu.

Metrofor

  • Linha Sul: início às 5h30. Última viagem tem início às 18h no sentido Chico da Silva e 18h10 no sentido Carlito Benevides.
  • Linha Oeste: início às 5h30 no sentido Moura Brasil e 6h15 no sentido Caucaia. Última viagem tem início às 16h45 no sentido Moura Brasil e 17h30 no sentido Caucaia.
  • Linha Nordeste: início às 5h30. Última viagem tem início às 17h30.
  • Ramal Aeroporto: início às 7h. Última viagem tem início às 16h30 no sentido Aeroporto e 16h45 no sentido Expedicionários.
  • VLT de Sobral: não opera no feriado.
  • VLT do Cariri: não opera no feriado.

Supermercados

Os supermercados terão funcionamento normal, conforme informou a Associação Cearense de Supermercados (Acesu). No entanto, citou, em nota, que "poderão ocorrer variações nos horários de funcionamento, cabendo a cada estabelecimento supermercadista definir seus horários de atendimento".

Enel

A Enel Distribuição Ceará terá uma operação especial no feriado de 1º de maio. Segundo a empresa, mais de 1,3 mil profissionair atuarão para garantir a continuidade do fornecimento de energia elétrica durante o período.

As lojas de atendimento e os pontos da Enel nas unidades do Vapt-vupt estarão fechados no dia 1º de maio, com abertura normal nos demais dias.

Já a Central de Relacionamento da companhia irá funcionar normalmente durante todo o dia pelo número 0800 285 0196, nas redes sociais, no aplicativo Enel Ceará, no site ou enviando no WhatsApp (21) 99601-9608.

Bancos

As unidades bancárias do Ceará não terão funcionamento presencial ao público nesta sexta-feira (1º). Segundo a Federação Brasileira de Banco (Febraban), compensações bancárias como o TED não serão efetivadas na data, mas o Pix poderá ser feito normalmente. 

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte, 4 de maio. 

Lojas de rua

O Sindilojas Fortaleza comunicou que o comércio de rua e lojas do setor de materiais de construção estarão fechados durante o feriado desta sexta-feira (1º). Os empreendimentos poderão funcionar no dia seguinte.

Outlet Premium Fortaleza 

O Outlet Premium Fortaleza informou que permanecerá fechado durante o feriado do Dia do Trabalho, em 1º de maio.

Shopping Iguatemi

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Praças de alimentação e quiosques de alimentação: 10h às 22h;
  • Restaurantes: 11h30 às 23h;
  • Lazer: 10h às 22h;
  • Cinema: 13h às 22h;
  • Academia Bodytech: 7h às 13h;
  • Supermercados: 7h às 22h;
  • Inside Park: 7h às 21h;
  • Cobasi: 9h às 21h;
  • Laboratório Emílio Ribas: 7h às 17h (coleta até 16h30);
  • Lotérica, Polícia Federal, Detran, Casa do Cidadão e Correios: fechados.

Shopping Benfica

  • Lojas e quiosques: Fechado;
  • Praça de alimentação: 11h às 21h (Facultativo);
  • Cinema: Confira a programação no site;
  • Mercadinho São Luiz: 7h às 12h;
  • Farmácia Pague Menos: 12h às 21h;
  • Lotérica Prêmio Extra: Fechado;
  • Caixa Econômica: Fechado;
  • Cagece: Fechado;
  • Casa do Cidadão: Fechado;
  • CCI: Fechado;
  • Detran: Fechado.

RioMar Fortaleza

  • Lojas e quiosques: fechados;
  • Órgãos públicos: fechados; 
  • Praça de alimentação: 10h30 às 22h;
  • Operações de Alimentação: 11h às 22h;
  • Greenlife Academia: 07h às 17h;
  • Farmárcias: 10h às 22h;
  • Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;
  • Mercadinho São Luiz: 09h às 22h;
  • Cinema: verificar programação no App do RioMar Fortaleza.

RioMar Kennedy

  • Lojas e quiosques: fechados;  
  • Órgãos públicos: fechados;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h; 
  • SmartFit: 8h às 17h;
  • Extrafarma: 12h às 21h;
  • Pague Menos: 8h às 22h;
  • Entretenimento e Lazer: 10h às 22h;
  • Mercadão São Luis: 7h às 22h;
  • Cinépolis: verificar programação no App do RioMar Kennedy.

Grand Shopping

  • Lojas e quiosques: Fechados;
  • Alimentação e lazer: 11h às 22h;
  • Cinema: Conforme programação;
  • Bancos: Fechados;
  • Smart Fit: 8h às 17h.

Shopping Parangaba

  • Lojas e Quiosques: Fechados;
  • Praça de Alimentação: 10h às 22h;
  • Clínicas Médicas: Atendimento conforme horários agendados;
  • Selfit Academia: 8h às 18h;
  • Lotérica: Fechada;
  • Vapt Vupt: Fechado;
  • Cagece: Fechado;
  • Studio Games: 11h às 22h;
  • Game Station: 12h às 22h;
  • Parque Recife: 18h às 22h - Estacionamento Laranja;
  • Cinema (UCI): funcionamento conforme horários das sessões.

Terrazo Shopping 

  • Lojas e quiosques: Fechados;
  • Alimentação e Lazer: 11h às 22h;
  • Clínica SIM: aberta das 8h às 17h;
  • Greenlife: aberta das 8h às 16h;
  • Hospital Veterinário Popular: 24h;
  • Cinema: conforme programação dos filmes;
  • Supermercado Guará: 07 às 18h.

Shopping Eusébio

  • Lojas e quiosques: Fechados;
  • Praça de Alimentação: 11h às 22h;
  • Cinema: De acordo com as sessões;
  • Americanas: Fechado;
  • Frangolândia: 06h às 00h;
  • Pasto & Pizza: 07h às 23h;
  • Mc Donalds: 10h às 00h;
  • Dose Certa: 07h30 às 22h;
  • Smart Fit: 08h às 17h;
  • CF Triade: Fechado;
  • Lotérica, Detran e Bancos: Fechados.

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