CE-025 é interditada após cratera; veja rotas alternativas

A Superintendência de Obras Públicas do Ceará (SOP) informou ter interditado o trecho da CE-025, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza, no local onde uma cratera se abriu, engolindo três veículos e deixando uma pessoa morta e duas feridas.

Segundo a pasta, o trecho está bloqueado e isolado nos dois sentidos para a segurança dos usuários, e equipes técnicas do Governo do Estado seguem no local avaliando as condições da via e tomando as providências cabíveis.

Motoristas em trânsito pelo local deverão utilizar as CE-010 e CE-040 como rotas alternativas, tanto no sentido Fortaleza - Porto das Dunas, como no trajeto inverso.

Confira o fluxo após interdição:

Foto: Divulgação Governo do Ceará.

Foto: Divulgação Governo do Ceará.

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O acidente

O acidente aconteceu no sentido Aquiraz-Fortaleza, no trecho que liga o Porto das Dunas à Avenida Maestro Lisboa. Chovia forte na região, quando o asfalto cedeu. Pelo menos um carro e duas motocicletas caíram no buraco, deixando uma pessoa morta.

Pelo menos três pessoas foram vítimas nessa ocorrência. Além do óbito de um motociclista, uma pessoa foi levada a um hospital de Aquiraz e outra foi liberada ainda no local. O carro que caiu no buraco estava a serviço da Secretaria de Saúde para transporte de pacientes com consulta marcada em Fortaleza.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram três veículos no fundo da cratera, sendo um carro e duas motos. Outro carro não chegou a cair, mas ficou com uma das rodas pendurada.

O Samu Ceará informou ter sido acionado por volta das 5h20, mas ao chegar ao local constatou o óbito de uma das vítimas. Em nota, o Corpo de Bombeiros do Ceará informou ter atuado na retirada de uma das vítimas, que estava soterrada, mas ela foi resgatada sem vida.

Governador mobiliza forças de segurança

Diante da situação, o governador Elmano de Freitas determinou a adoção de medidas emergenciais por parte das secretarias competentes.

"Determinei medidas imediatas das secretarias do Governo. As nossas equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Militar e de outros órgãos estão trabalhando de forma ininterrupta", declarou Elmano em publicação no Instagram.

Em nota, o governo lamentou profundamente as vítimas registradas no caso de Aquiraz e também no desabamento em Tianguá.