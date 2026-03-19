Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Sorteio da Libertadores 2026: horário, onde assistir e divisão dos potes

O evento começa às 20h (de Brasília)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:53)
Jogada
Legenda: Detalhe da taça da Libertadores
Foto: divulgação

A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será definida nesta quinta-feira (19), em sorteio realizado pela Conmebol, no Paraguai. O evento começa às 20h (de Brasília).

Onde assistir ao sorteio da Libertadores

O sorteio terá transmissão ao vivo nos seguintes canais e plataformas:

  •  YouTube oficial da Conmebol
  •  ESPN
  •  Disney+

Como funciona o sorteio

Os 32 clubes participantes são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Cada grupo será formado por um time de cada pote, totalizando oito grupos.

Clubes do mesmo país não podem ficar na mesma chave, com exceção daqueles que vieram da fase preliminar.

Potes da Libertadores 2026

Pote 1 (cabeças de chave):
Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente del Valle

Pote 2:
Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro e Universitario

Potes 3 e 4:
Serão definidos com base no ranking e com os times classificados da fase preliminar.

Quando começa a fase de grupos

A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 está prevista para começar em abril. Ao fim das seis rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.

Assuntos Relacionados
Lucas Gazal em ação pelo Fortaleza

Jogada

Súmula da Copa do Brasil indica expulsão de Lucas Gazal; Fortaleza pede revisão

O zagueiro ficou em campo nos 90 minutos contra o Nova Iguaçu-RJ

Alexandre Mota Há 14 minutos
Detalhe da taça da Libertadores

Jogada

Sorteio da Libertadores 2026: horário, onde assistir e divisão dos potes

O evento começa às 20h (de Brasília)

Redação Há 24 minutos
Vojvoda em ação pelo Santos

Jogada

Santos demite Juan Pablo Vojvoda e anuncia Cuca como substituto

O técnico argentino foi desligado do cargo na madrugada de quinta (19)

Alexandre Mota Há 1 hora

Jogada

Com reforços, Ferroviário empata com o Maracanã em jogo treino visando estreia na Copa do Nordeste

Tubarão da Barra enfrenta o Fortaleza no dia 24

Vladimir Marques 18 de Março de 2026

Jogada

Fortaleza empresta meia Allanzinho ao Juventude/RS

Clube gaúcho é adversário do Leão na Série B do Campeonato Brasileiro

Redação 18 de Março de 2026

Jogada

Volante Dieguinho inicia trabalho com bola com a fisioterapia

Jogador se lesionou em jogo da 3ª rodada do Campeonato Cearense

Redação 18 de Março de 2026