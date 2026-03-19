Sorteio da Libertadores 2026: horário, onde assistir e divisão dos potes

A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 será definida nesta quinta-feira (19), em sorteio realizado pela Conmebol, no Paraguai. O evento começa às 20h (de Brasília).

Onde assistir ao sorteio da Libertadores

O sorteio terá transmissão ao vivo nos seguintes canais e plataformas:

YouTube oficial da Conmebol

ESPN

Disney+

Como funciona o sorteio

Os 32 clubes participantes são divididos em quatro potes, de acordo com o ranking da Conmebol. Cada grupo será formado por um time de cada pote, totalizando oito grupos.

Clubes do mesmo país não podem ficar na mesma chave, com exceção daqueles que vieram da fase preliminar.

Potes da Libertadores 2026

Pote 1 (cabeças de chave):

Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional, LDU, Fluminense e Independiente del Valle

Pote 2:

Lanús, Libertad, Estudiantes, Cerro Porteño, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro e Universitario

Potes 3 e 4:

Serão definidos com base no ranking e com os times classificados da fase preliminar.

Quando começa a fase de grupos

A fase de grupos da Copa Libertadores 2026 está prevista para começar em abril. Ao fim das seis rodadas, os dois melhores de cada grupo avançam para o mata-mata.