Thiago Carpini explica formação tática do Fortaleza: “os três zagueiros não é o que mais gosto”

Em entrevista ao Charla Podcast, o técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, explicou o uso do esquema com três zagueiros no início de trabalho no clube. Segundo o comandante, a formação não é a favorita, mas era a melhor alternativa quando a equipe ainda não tinha um elenco formado.

Assim, foi importante na consistência da equipe e resultou na conquista do título do Campeonato Cearense. Após a chegada de reforços, nos últimos jogos, tentou variar o esquema para o 4-3-3.