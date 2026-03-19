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Thiago Carpini explica formação tática do Fortaleza: “os três zagueiros não é o que mais gosto”

O comandante participou do Charla Podcast e avaliou a estratégia

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 16:36)
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Em entrevista ao Charla Podcast, o técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, explicou o uso do esquema com três zagueiros no início de trabalho no clube. Segundo o comandante, a formação não é a favorita, mas era a melhor alternativa quando a equipe ainda não tinha um elenco formado.

Assim, foi importante na consistência da equipe e resultou na conquista do título do Campeonato Cearense. Após a chegada de reforços, nos últimos jogos, tentou variar o esquema para o 4-3-3.

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