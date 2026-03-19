CBF corrige súmula de Nova Iguaçu x Fortaleza pela Copa do Brasil e tira expulsão de Gazal

Na tarde desta quinta-feira (19), foi publicado um adendo à súmula da partida entre Nova Iguaçu e Fortaleza, válida pela Copa do Brasil 2026.

No documento, o árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, corrige a expulsão inicialmente atribuída ao zagueiro Lucas Gazal, do Fortaleza, transferindo-a para o lateral Wender dos Santos, do Nova Iguaçu.

Equívoco

A súmula da partida vencida pelo Fortaleza por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu-RJ, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 4ª fase da Copa do Brasil, registrou uma surpresa negativa para o time cearense. O documento, preenchido pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) na última terça (17), indica a expulsão do zagueiro tricolor Lucas Gazal, que permaneceu em campo por 90 minutos.

Na descrição do motivo, o juiz sinalizou a advertência aos 49 minutos do 2º tempo por: “ofender proferindo as seguintes palavras, estando no banco de reserva: ‘você é ladrão, você rouba’. Após a aplicação do vermelho, o referido jogador fez mais ofensas para o juiz, que também foram relatadas.

Legenda: Súmula de Fortaleza x Nova Iguaçu registra Foto: reprodução / CBF

O detalhe é que, em campo, a única expulsão sinalizada aos elencos foi para o zagueiro Wender, do Nova Iguaçu-RJ. O número 3 do time carioca, a mesma numeração de Gazal, saiu do jogo e foi em direção ao banco de reservas no fim do jogo. E essa punição não está discriminada nesta súmula.