Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

CBF corrige súmula de Nova Iguaçu x Fortaleza pela Copa do Brasil e tira expulsão de Gazal

Árbitro corrige súmula e registra expulsão de jogador do Nova Iguaçu, retirando a do jogador do Fortaleza

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:21)
Jogada
Legenda: O zagueiro Lucas Gazal é um dos titulares do elenco do Fortaleza
Foto: Vagner Nascimento / Fortaleza

Na tarde desta quinta-feira (19), foi publicado um adendo à súmula da partida entre Nova Iguaçu e Fortaleza, válida pela Copa do Brasil 2026.

No documento, o árbitro Maguielson Lima Barbosa, do Distrito Federal, corrige a expulsão inicialmente atribuída ao zagueiro Lucas Gazal, do Fortaleza, transferindo-a para o lateral Wender dos Santos, do Nova Iguaçu.

Equívoco

A súmula da partida vencida pelo Fortaleza por 1 a 0 contra o Nova Iguaçu-RJ, no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, pela 4ª fase da Copa do Brasil, registrou uma surpresa negativa para o time cearense. O documento, preenchido pelo árbitro Maguielson Lima Barbosa (DF) na última terça (17), indica a expulsão do zagueiro tricolor Lucas Gazal, que permaneceu em campo por 90 minutos.

Na descrição do motivo, o juiz sinalizou a advertência aos 49 minutos do 2º tempo por: “ofender proferindo as seguintes palavras, estando no banco de reserva: ‘você é ladrão, você rouba’. Após a aplicação do vermelho, o referido jogador fez mais ofensas para o juiz, que também foram relatadas.

Súmula de Fortaleza x Nova Iguaçu
Legenda: Súmula de Fortaleza x Nova Iguaçu registra
Foto: reprodução / CBF

O detalhe é que, em campo, a única expulsão sinalizada aos elencos foi para o zagueiro Wender, do Nova Iguaçu-RJ. O número 3 do time carioca, a mesma numeração de Gazal, saiu do jogo e foi em direção ao banco de reservas no fim do jogo. E essa punição não está discriminada nesta súmula.

Lucas Gazal em ação pelo Fortaleza

Jogada

CBF corrige súmula de Nova Iguaçu x Fortaleza pela Copa do Brasil e tira expulsão de Gazal

Árbitro corrige súmula e registra expulsão de jogador do Nova Iguaçu, retirando a do jogador do Fortaleza

Redação Há 22 minutos

Jogada

O que esperar de Ceará e Fortaleza no início da Série B; veja análise

Dupla cearense começa luta pelo acesso com expectativa alta e desafios importantes

Liuê Góis Há 1 hora

Jogada

Ceará convoca torcida para treino aberto em Porangabuçu antes de estreia na Série B

Vovô realiza o último ajuste técnico nesta sexta-feira (20) com portões abertos à Nação Alvinegra

Redação 19 de Março de 2026
Lucas Gazal em ação pelo Fortaleza

Jogada

Súmula da Copa do Brasil indica expulsão de Lucas Gazal; Fortaleza pede revisão

O zagueiro ficou em campo nos 90 minutos contra o Nova Iguaçu-RJ

Alexandre Mota 19 de Março de 2026
Detalhe da taça da Libertadores

Jogada

Sorteio da Libertadores 2026: horário, onde assistir e divisão dos potes

O evento começa às 20h (de Brasília)

Redação 19 de Março de 2026
Vojvoda em ação pelo Santos

Jogada

Santos demite Juan Pablo Vojvoda e anuncia Cuca como substituto

O técnico argentino foi desligado do cargo na madrugada de quinta (19)

Alexandre Mota 19 de Março de 2026