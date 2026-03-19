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Thiago Carpini indica qual jogador gostaria de contratar no Fortaleza

Técnico pontuou que característica do atleta falta ao time cearense

Escrito por
Redação jogada@svm
(Atualizado às 16:12)
Jogada
Legenda: Thiago Carpini é o atual treinador do Fortaleza
Foto: Thiago Gadelha / SVM

“Se você tivesse a chance de contratar um jogador do futebol brasileiro hoje, qual seria?”. A pergunta foi feita ao técnico Thiago Carpini, do Fortaleza, em participação no Charla Poscast, e o comandante indicou o atacante argentino Jonathan Calleri, do São Paulo. Na avaliação do treinador tricolor, a chegada do centroavante de 32 anos resolveria os problemas ofensivos do time cearense na temporada de 2026.

"Acho que eu precisaria hoje de um homem gol, o que resolve nossos problemas (no Fortaleza). Eu iria no Calleri.  Pelo jeito, pelo momento, um cara comprometido, que faz gols decisivos e é brigador. Eu poderia falar também do Kaio Jorge, que foi artilheiro ano passado, gosto bastante, fico entre ele e o Calleri pelo fato de ter trabalhado com o Calleri, mas ele (Kaio Jorge) faz muito gol, termina a jogada, esses caras são os que (gostaria). Ele (Calleri) voltou bem da lesão, tem uma energia boa e ajuda todo mundo no dia a dia".

Calleri em ação pelo São Paulo
Legenda: Calleri é um dos principais jogadores do elenco do São Paulo
Foto: Rubens Chiri / São Paulo

É fato que a indicação é apenas um exercício, visto que o time cearense não tem condições financeiras de exercer a contratação de Calleri. Principal atacante do São Paulo, o atleta está de forma contínua no time paulista desde 2021, além de uma passagem em 2016, com 83 gols e 26 aasistências executadas em 226 partidas, onde conquistou Copa do Brasil e a Supercopa do Brasil.

Carpini e Calleri trabalharam juntos no São Paulo em 2024. Apesar do argentino não ser uma alternativa, o Leão deseja a contratação de mais um centroavante no mercado da bola. O elenco atual conta com: Juan Miritello, GB e Kayke. Além disso, o atacante Luiz Fernando faz a função.

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