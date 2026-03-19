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Ceará convoca torcida para treino aberto em Porangabuçu antes de estreia na Série B

Vovô realiza o último ajuste técnico nesta sexta-feira (20) com portões abertos à Nação Alvinegra

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:52)
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Legenda: A torcida do Ceará poderá comparecer ao treino de terça-feira em Porangabuçu para apoiar o elenco
Foto: Lucas Catrib / SVM

Às vésperas de iniciar a caminhada no Campeonato Brasileiro Série B, a diretoria do Ceará anunciou a realização de um treino aberto para aproximar o elenco de sua torcida antes do primeiro desafio oficial na competição.

O treinamento de "apronto" acontecerá nesta sexta-feira (20), em Carlos de Alencar Pinto. Os portões serão abertos às 16h30.

  • Data: Sexta-feira, 20/03
  • Local: CAP - Porangabuçu (Sede do Ceará)
  • Horário: 16h30

Foco na Série B

Após o treinamento, o foco vira totalmente para o sábado, quando o Alvinegro recebe o São Bernardo na Arena Castelão, às 16h. 

A partida é considerada fundamental para que o clube comece a competição com o pé direito, aproveitando o fator casa e o apoio da torcida.

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