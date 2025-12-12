Ítalo Fereira projeta 2026 e busca título mundial no surfe: 'Para o meu filho'

Ítalo Ferreira vive um momento especial na vida. Está na expectativa do nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com a cearense Sofia Larocca. O surfista, que foi o primeiro campeão olímpico da modalidade, deu uma pausa na carreira nesta reta final de ano para ficar mais próximo da família. No entanto, já mira 2026 com foco em títulos. O próximo ele já sabe a quem vai dedicar.

“Agora é programar para 2026, onde, realmente, eu tenho grandes objetivos. Esse ano também cheguei no Finals, cheguei bem perto de mais um título, mas é isso. Enquanto eu estiver ali na ponta, isso é muito positivo para mim, onde eu estou disputando o título todos os anos, e isso mostra a minha performance e consistência. Ano que vem, realmente, é buscar o título para o meu filho”, afirmou o atleta que participou da 18ª etapa do Festival Tamo Junto BB, em Fortaleza.

Em fevereiro, o atleta conquistou a etapa de Abu Dhabi do World Surf League Championship. Quarto no ranking da WSL, o atleta explica a importância de dedicar mais tempo à família e também para si. Na capital cearense, foi tietado pelos fãs.

“A temporada começa daqui a alguns meses. Começamos a nos preparar em janeiro. Eu vivi esse momento agora, essa fase fora das competições para poder me preparar e focar 100% na família, ajustar tudo que estava faltando, porque tudo aconteceu muito rápido. E teve as competições durante o ano, mas isso me deu tempo para poder respirar”, afirmou o atleta;

Quem também marcou presença no evento foi Felipe Toledo. O atleta, 8º no ranking da WSL e bicampeão mundial (2021 e 2022), também esteve na capital cearense. Ele projetou o próximo ano.

“Sem dúvida nenhuma (vou brigar pelo título). No final do dia a gente tem que ganhar campeonato, tem que passar bateria, independente do formato. Minha vida toda foi assim. A vida do surfista é assim, você tem que se adaptar a qualquer condição dentro da água. O formato mudou, mas a mentalidade é a mesma: de ir lá e entregar o nosso melhor e representar muito bem o Brasil e trazer mais um título para a nossa terrinha”, finalizou o atleta.