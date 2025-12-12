Ítalo Fereira projeta 2026 e busca título mundial no surfe: 'Para o meu filho'
Bicampeão mundial, Felipe Toledo também participou de evento realizado em Fortaleza
Ítalo Ferreira vive um momento especial na vida. Está na expectativa do nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com a cearense Sofia Larocca. O surfista, que foi o primeiro campeão olímpico da modalidade, deu uma pausa na carreira nesta reta final de ano para ficar mais próximo da família. No entanto, já mira 2026 com foco em títulos. O próximo ele já sabe a quem vai dedicar.
“Agora é programar para 2026, onde, realmente, eu tenho grandes objetivos. Esse ano também cheguei no Finals, cheguei bem perto de mais um título, mas é isso. Enquanto eu estiver ali na ponta, isso é muito positivo para mim, onde eu estou disputando o título todos os anos, e isso mostra a minha performance e consistência. Ano que vem, realmente, é buscar o título para o meu filho”, afirmou o atleta que participou da 18ª etapa do Festival Tamo Junto BB, em Fortaleza.
Em fevereiro, o atleta conquistou a etapa de Abu Dhabi do World Surf League Championship. Quarto no ranking da WSL, o atleta explica a importância de dedicar mais tempo à família e também para si. Na capital cearense, foi tietado pelos fãs.
“A temporada começa daqui a alguns meses. Começamos a nos preparar em janeiro. Eu vivi esse momento agora, essa fase fora das competições para poder me preparar e focar 100% na família, ajustar tudo que estava faltando, porque tudo aconteceu muito rápido. E teve as competições durante o ano, mas isso me deu tempo para poder respirar”, afirmou o atleta;
Quem também marcou presença no evento foi Felipe Toledo. O atleta, 8º no ranking da WSL e bicampeão mundial (2021 e 2022), também esteve na capital cearense. Ele projetou o próximo ano.
“Sem dúvida nenhuma (vou brigar pelo título). No final do dia a gente tem que ganhar campeonato, tem que passar bateria, independente do formato. Minha vida toda foi assim. A vida do surfista é assim, você tem que se adaptar a qualquer condição dentro da água. O formato mudou, mas a mentalidade é a mesma: de ir lá e entregar o nosso melhor e representar muito bem o Brasil e trazer mais um título para a nossa terrinha”, finalizou o atleta.