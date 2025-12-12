Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Ítalo Fereira projeta 2026 e busca título mundial no surfe: 'Para o meu filho'

Bicampeão mundial, Felipe Toledo também participou de evento realizado em Fortaleza

Escrito por
Crisneive Silveira e Ian Laurindo jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: Ítalo Ferreira, surfista campeão olímpico e mundial.
Foto: Crisneive Silveira/SVM

Ítalo Ferreira vive um momento especial na vida. Está na expectativa do nascimento do primeiro filho, fruto do relacionamento com a cearense Sofia Larocca. O surfista, que foi o primeiro campeão olímpico da modalidade, deu uma pausa na carreira nesta reta final de ano para ficar mais próximo da família. No entanto, já mira 2026 com foco em títulos. O próximo ele já sabe a quem vai dedicar. 

“Agora é programar para 2026, onde, realmente, eu tenho grandes objetivos. Esse ano também cheguei no Finals, cheguei bem perto de mais um título, mas é isso. Enquanto eu estiver ali na ponta, isso é muito positivo para mim, onde eu estou disputando o título todos os anos,  e isso mostra a minha performance e consistência. Ano que vem, realmente, é buscar o título para o meu filho”, afirmou o atleta que participou da 18ª etapa do Festival Tamo Junto BB, em Fortaleza.

Em fevereiro, o atleta conquistou a etapa de Abu Dhabi do World Surf League Championship. Quarto no ranking da WSL, o atleta explica a importância de dedicar mais tempo à família e também para si. Na capital cearense, foi tietado pelos fãs.

“A temporada começa daqui a alguns meses. Começamos a nos preparar em janeiro. Eu vivi esse momento agora, essa fase fora das competições para poder me preparar e focar 100% na família, ajustar tudo que estava faltando, porque tudo aconteceu muito rápido. E teve as competições durante o ano, mas isso me deu tempo para poder respirar”, afirmou o atleta;

Quem também marcou presença no evento foi Felipe Toledo. O atleta, 8º no ranking da WSL e bicampeão mundial (2021 e 2022), também esteve na capital cearense. Ele projetou o próximo ano.  

“Sem dúvida nenhuma (vou brigar pelo título). No final do dia a gente tem que ganhar campeonato, tem que passar bateria, independente  do formato. Minha vida toda foi assim. A vida do surfista é assim,  você tem que se adaptar a qualquer condição dentro da água. O formato mudou, mas a mentalidade é a mesma: de ir lá e entregar o nosso melhor e representar muito bem o Brasil e trazer mais um título para a nossa terrinha”, finalizou o atleta. 

surfista
Legenda: Ítalo Ferreira, surfista, cercado por fãs em Fortaleza.
Foto: Crisneive Silveira/SVM

 
Assuntos Relacionados

Jogada

Ítalo Fereira projeta 2026 e busca título mundial no surfe: 'Para o meu filho'

Bicampeão mundial, Felipe Toledo também participou de evento realizado em Fortaleza

Crisneive Silveira e Ian Laurindo Há 19 minutos
técnico

Jogada

Ceará acerta com técnico Mozart para a temporada 2026

Profissional comandou o Coritiba no título da Série B deste ano

Brenno Rebouças e Crisneive Silveira Há 2 horas
Marcelo Paz em ação pelo Fortaleza

Jogada

Fortaleza confirma permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF

Para Conselho da SAF, a permanência do CEO reforça a crença na reconstrução

Redação 12 de Dezembro de 2025
Foto de Mozart, ex-técnico do Coritiba

Jogada

Ceará abre negociação com Mozart, técnico campeão da Série B pelo Coritiba

O treinador de 46 anos tem acessos recentes com Mirassol e Coritiba

Brenno Rebouças, Samuel Conrado e Samir de Carvalho* 12 de Dezembro de 2025
Foto de Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco

Jogada

Caio Bonfim e Maria Clara Pacheco são eleitos Atletas do Ano pelo COB; veja lista de premiados

O Prêmio Brasil Olímpico (PBO) reuniu atletas, treinadores e desportistas no Rio de Janeiro

Samuel Conrado 12 de Dezembro de 2025
Foto de Jalen Johnson do Atlanta Hawks x Detroit Pistons Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* 12 de Dezembro de 2025