Ceará abre negociação com Mozart, técnico campeão da Série B pelo Coritiba

O treinador de 46 anos tem acessos recentes com Mirassol e Coritiba

Escrito por
Brenno Rebouças, Samuel Conrado e Saimir de Carvalho* producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:47)
Jogada
O treinador de 46 anos tem acessos recentes com Mirassol e Coritiba
Foto: JP Pacheco | Coritiba

O Ceará tem negociações em andamento com o técnico Mozart, campeão da Série B do Brasileirão pelo Coritiba em 2025, para substituir Léo Condé. As conversas começaram nesta quinta-feira (11) e caminham para um desfecho positivo.

Mozart e Coritiba não chegaram a um acerto salarial para que o técnico continuasse no Coxa para a Série A. Após o entrave, ele ficou livre no mercado e foi sondado por equipes da Série A e B. O treinador de 46 anos tem acessos recentes com Mirassol e Coritiba.

A preferência da Diretoria Alvinegra era por um treinador experiente na Série B e o entendimento é que o Vovô precisa de um alguém que conheça as especificidades da principal divisão de acesso do futebol brasileiro.

