Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (12), NA NBA
- 21h | Chicago Bulls vs Charlotte Hornets | League Pass
- 21h | Atlanta Hawks vs Detroit Pistons | League Pass
- 21h | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers | League Pass
- 21h | Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards | League Pass
- 22h | Utah Jazz vs Memphis Grizzlies | League Pass
- 22h | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks | League Pass
Assuntos Relacionados