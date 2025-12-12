Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Atlanta Hawks x Detroit Pistons se enfrentam nesta sexta-feira (12) pela NBA
Foto: Divulgação/Atlanta Hawks

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (12) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (12), NA NBA

  • 21h | Chicago Bulls vs Charlotte Hornets | League Pass
  • 21h | Atlanta Hawks vs Detroit Pistons | League Pass
  • 21h | Indiana Pacers vs Philadelphia 76ers | League Pass
  • 21h | Cleveland Cavaliers vs Washington Wizards | League Pass
  • 22h | Utah Jazz vs Memphis Grizzlies | League Pass
  • 22h | Brooklyn Nets vs Dallas Mavericks | League Pass
Assuntos Relacionados
Foto de Jalen Johnson do Atlanta Hawks x Detroit Pistons Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Ian Laurindo* Há 38 minutos
Foto de Union Berlin x RB Leipizg Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025

Ian Laurindo* Há 38 minutos

Jogada

Com a chegada de Carpini, Fortaleza volta a ter um técnico brasileiro após 5 anos

Tricolor contratou Thiago Carpini nesta quinta-feira (11)

Vladimir Marques 11 de Dezembro de 2025
Thiago Carpini em ação pelo Fortaleza

Jogada

Anunciado, Thiago Carpini manda recado para torcida do Fortaleza: 'feliz e lisonjeado'

O treinador assinou contrato até o fim de 2026

Alexandre Mota 11 de Dezembro de 2025
Thiago Carpini, novo treinador do Fortaleza

Jogada

Thiago Carpini é o novo treinador do Fortaleza para 2026

Técnico tem contrato até o fim de 2026

Fernanda Alves 11 de Dezembro de 2025
Martin Palermo

Jogada

Palermo não fica no Fortaleza para 2026

Clube oficializou a saída do argentino em nota no dite oficial

Brenno Rebouças 11 de Dezembro de 2025