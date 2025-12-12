Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (11)
CAMPEONATO ESPANHOL
Real Sociedad x Girona – 17h – ESPN 4 e Disney+
CAMPEONATO ITALIANO
Lecce x Pisa – 16h45 – Disney+
CAMPEONATO ALEMÃO
Union Berlin x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
Werder Bremen (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN
CAMPEONATO TURCO
Kasimpasa x Gençlerbirligi – 14h – Disney+
SEGUNDA DIVISÃO INGLESA
West Bromwich x Sheffield United – 17h – Disney+
SEGUNDA DIVISÃO ALEMÃ
Greuther Fürth x Hertha Berlin – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Dynamo Dresden x Eintracht Braunschweig – 14h30 – RC Sport e OneFootball
SEGUNDA DIVISÃO FRANCESA
Annecy x Le Mans – 16h – SportyNet (TV e YouTube)
SEGUNDA DIVISÃO HOLANDA
De Graafschap x Roda JC – 16h – Canal CaloSalvador
TERCEIRA DIVISÃO ALEMÃ
Ulm x Osnabrück – 15h – OneFootball