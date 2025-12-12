Diário do Nordeste
Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (12)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
Jogada
Legenda: Union Berlin x RB Leipizg se enfrentam nesta sexta-feira(12) pelo Campeonato Alemão
Foto: Divulgação/RB Leipizig

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (12) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (11)

CAMPEONATO ESPANHOL

Real Sociedad x Girona – 17h – ESPN 4 e Disney+

CAMPEONATO ITALIANO

Lecce x Pisa – 16h45 – Disney+

CAMPEONATO ALEMÃO

Union Berlin x RB Leipzig – 16h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

Werder Bremen (F) x Bayer Leverkusen (F) – 14h30 – DAZN

CAMPEONATO TURCO

Kasimpasa x Gençlerbirligi – 14h – Disney+

SEGUNDA DIVISÃO INGLESA

West Bromwich x Sheffield United – 17h – Disney+

SEGUNDA DIVISÃO ALEMÃ

Greuther Fürth x Hertha Berlin – 14h30 – Canal GOAT e OneFootball
Dynamo Dresden x Eintracht Braunschweig – 14h30 – RC Sport e OneFootball

SEGUNDA DIVISÃO FRANCESA

Annecy x Le Mans – 16h – SportyNet (TV e YouTube)

SEGUNDA DIVISÃO HOLANDA

De Graafschap x Roda JC – 16h – Canal CaloSalvador

TERCEIRA DIVISÃO ALEMÃ

Ulm x Osnabrück – 15h – OneFootball

