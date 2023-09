Quando será lançado o eFootball 2024? Veja calendário de atualizações do sucesso da Konami

O eFootball 2024 será lançado em setembro pela Konami no dia 7 de setembro, esta quinta-feira. A versão 3.0.0 do jogo de futebol gratuito vai seguir o modelo de suporte anual. O tema para a próxima temporada também foi revelada pela editora.

O tema deve ser algo relativo a “liberdade de controle de jogo aprimorada para criação de oportunidades.” Para deixar tudo pronto para o eFootball 2024, a Konami vai realizar uma intervenção nos servidores do jogo. A editora compartilhou a seguinte mensagem nas redes sociais:

"Junto com a atualização, temos uma manutenção em grande escala planejada entre 04/09/2023 e 07/09/2023. Esperamos que você esteja pronto e animado para o lançamento do eFootball 2024."

Assim, só será possível jogar offline durante esse período. As partidas online serão liberadas às 5h no dia do lançamento do jogo. A Konami está fazendo uma campanha in-game para promover a atualização do patch. Basta logar diariamente até o dia 4 de setembro para receber um contrato aleatório "Epic: Worldwide Clubes", que é uma lista de jogadores especiais com 5 jogadores Épicos.

SC Corinthians Paulista, CR Flamengo, SC Internacional, São Paulo F.C. e CR Vasco da Gama terão nomes de times genéricos na nova versão. Os dados serão modificados pelos originais do eFootball.

Nomes de clubes, emblemas e uniformes serão alterados. Caso você já tenha contratado jogadoores ou técnicos, os nomes e as imagens não serão modificadas. Porém, haverá mudanças nos emblemas do clube.