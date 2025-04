Fortaleza acerta contratação de volante Rodrigo, do Maringá; veja valores

O Fortaleza acertou a contratação do volante Rodrigo, do Maringá-PR. O Diário do Nordeste apurou que o time fechou a contratação em definitivo do meio-campo de 24 anos, com contrato até o fim de 2029. Segundo o GE, o investimento é próximo de R$ 6 milhões por 70% dos direitos econômicos.

Na atual temporada, soma 17 jogos, com três gols e três assistências. Destaque do Campeonato Paranaense, onde foi vice-campeão, também participou do avanço à 3ª fase da Copa do Brasil, com a equipe superando União-TO e Juventude.

Titular do Maringá-PR, chegou ao clube em 2024, sendo emprestado posteriormente ao Avaí, disputando a Série B. Revelado pelo Bahia, também acumula passagens por Vitória da Conquista-BA, Barcelona de Ilhéus-BA e Grêmio Prudente-SP.

A busca por um volante era uma das prioridades da gestão tricolor até o fechamento da janela de transferências, que ocorre nesta sexta-feira (11). Com característica de imposição física, além de movimentação ofensiva, com finalizações e cabeceios, Rodrigo acrescenta um perfil de característica diferente das demais opções do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda. Vale ressaltar que os últimos nomes anunciados pelo Fortaleza foram os atacantes Allanzinho, do Ferroviário, e Deyverson, do Atlético-MG.