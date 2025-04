Fortaleza pretende anunciar pelo menos mais um reforço até o final da janela; saiba posição

O Fortaleza trabalha para contratar pelo menos mais um reforço até o final desta janela de transferências, que se encerra na próxima sexta-feira (11). O Diário do Nordeste apurou que o Tricolor tem interesse em contratar um meia e precisa correr contra o tempo para isso.

Para a posição, atualmente, o Fortaleza conta com Calebe, Kervin Andrade e Tomás Pochettino. A baixa produtividade desses atletas no início da temporada, porém, tem gerado questionamentos por parte da torcida e até mesmo mudanças de estratégia de Vojvoda que em alguns jogos optou por não escalar nenhum dos três no time titular. Na temporada, o trio de meias juntos têm apenas 2 gols e 2 assistências até o momento.

Na atual janela de transferências, que só é válida pra jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais, o Fortaleza já trouxe o centroavante Deyverson e o ponta Allanzinho. É o segundo momento de contratações de quatro que acontecerão durante o ano de 2025. Reforços que chegarem nesta janela precisam aparecer no BID da CBF até a noite de sexta. Depois disso os clubes da Série A e B só poderão contratar novamente durante do Mundial de Clubes, a partir 2 de junho até 10 de junho. Já a última irá do dia 10 de julho até 2 de setembro.

Uma possibilidade é a concretização da negociação com Gabriel Vieira, que está no Fluminense-PI. Em fevereiro, o Diário do Nordeste apurou com exclusividade que o meia estava encaminhado com o Fortaleza e a vinda se daria após o Campeonato Piauiense, mas o acordo ainda não foi selado. O meia de 22 anos foi o principal destaque do Vaqueiro no início da temporada sendo o camisa 10 da equipe.