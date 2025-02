Fortaleza negocia contratação de meia Gabriel Vieira, do Fluminense/PI

O Fortaleza está em negociação com o Fluminense/PI para a contratação do meio-campista Gabriel Vieira, segundo apuração exclusiva do Diário do Nordeste. O atleta, de 22 anos, está disputando o Campeonato Piauiense e defenderá o Vaqueiro Tricolor até o final da competição, período que, caso a negociação seja fechada, o atleta passará a compor o elenco do Tricolor de Aço.

Além do Leão, outras equipes também sondaram o Flupi sobre o jogador. Ainda conforme a apuração do Diário do Nordeste, ele chegaria como uma aposta por manter uma boa atuação no Estadual do Piauí. A expectativa é que a negociação seja concluída por empréstimo, com opção de compra, mesmo modelo que o Fluminense/PI adotou na transferência do zagueiro David Ricardo ao Ceará.

Na temporada, Gabriel Vieira disputou seis jogos, marcou três gols e fez 517 minutos pelo Fluminense/PI. Ele iniciou a carreira no Tiradentes/PI e, se for negociado com o Fortaleza, será a primeira vez do jogador atuando no futebol cearense.