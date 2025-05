Vina tem vaga no Ceará? Léo Condé tem trunfo no Brasileirão Série A

Com desejo de voltar a vestir a camisa do Ceará, Vina teria espaço no time de Léo Condé? O Jogada do Vozão trouxe o debate para o episódio que destaca ainda o trunfo que treinador alvinegro tem na Série A do Brasileirão. Sob comando de Samuel Conrado, o bate-papo da semana conta ainda com Luiz Guilherme e Gabriel Alves, que comandam a página Vozão Rage Comics nas redes sociais.

O episódio do Jogada do Vozão vai ao ar toda quinta-feira no Youtube do Jogada SVM e, às 20h30, na tela da TV Diário. Aos domingos, pela manhã, o bate-papo entra na programação da Verdinha FM.

Legenda: Luiz Guilherme e Gabriel Alves são os responsáveis pela página Vozão Rage Comics no X e no Instagram Foto: Ismael Soares

ASSISTA O EPISÓDIO