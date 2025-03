Fortaleza anuncia Allanzinho, ex-Ferroviário, até 2027

Allanzinho é o novo reforço do Fortaleza. O Leão anunciou o jogador nesta quinta-feira (27), com contrato até o fim de 2027, com opção de renovação por mais um ano. O atacante fez seu último jogo vestindo a camisa do Ferroviário nesta quarta-feira (26), e foi o heroi da classificação coral para a 2ª Fase da Copa do Nordeste, com 2 gols diante do Sousa. O jogador já está no BID e deve ser apresentado na sexta-feira

Com seu desempenho no seu último jogo, o atacante garantiu a classificação para a fase mata-mata da Copa do Nordeste, igualando o feito da melhor campanha do time, chegando nas quartas de final em 2023.

No time coral, Allanzinho teve, neste ano, 13 participações em gol em 18 partidas: são nove gols e quatro assistências. Além disso e de ter contribuído diretamente na classificação na Copa do Nordeste, o atacante foi o artilheiro, empatado com Lucero do Fortaleza com 4 gols, do Campeonato Cearense 2025.

"Um jovem talentoso que teve base no Santos e neste ano está vivendo o melhor ano da sua carreira com a campanha que fez no Ferroviário. Despertou a atenção de vários clubes do Brasil e o Fortaleza foi mais rápido oferecendo um melhor projeto esportivo, que o convenceu e ele escolheu o Fortaleza. É um atleta de boa velocidade, técnica e tem feito muitos gols, atua no lado do campo e certamente vai ter grandes possibilidades de nos ajudar nas competições da temporada. Ele está muito motivado para atuar em competições com nível mais alto e estamos muito felizes com o acerto", analisou o CEO do Fortaleza EC SAF, Marcelo Paz.

* Sob supervisão de Vladimir Marques