Ferroviário repete o feito de 2023 e avança para a fase mata-mata da Copa do Nordeste

O Ferroviário está classificado para a fase de mata-mata da Copa do Nordeste. Além disso, conseguiu ficar na frente do Fortaleza, rival estadual, na classificação final do grupo A. Em toda sua história, desde a volta da competição em 2013, o Ferroviário participou três vezes do torneio e avançou à fase final em duas delas: 2023 e 2025.

A classificação do Ferroviário é merecida e heroica, tendo em vista que teve mais jogos que os outros times do grupo A, por ter participado da pré-Copa do Nordeste, superando o Santa Cruz de Natal-RN e o Treze -PB na primeira e segunda fase, respectivamente.

Além de se classificar melhor que o Fortaleza, a equipe da Barra do Ceará foi superior aos times do Sousa-PB e Altos-PI que vão, assim como o Tubarão, jogar o Campeonato Brasileiro Série D e o CRB-AL, equipe da segunda divisão nacional.

A participação do time Coral na competição deste ano é marcada, inclusive, por uma semelhança com a campanha de 2023, que também se classificou na terceira posição do seu grupo. Na ocasião, nas quartas de finais, o Tubarão da Barra foi derrotado pelo Fortaleza por 4 x 0. Neste ano, o time espera a definição do grupo B para saber qual será o seu adversário, sabendo que irá enfrentar o segundo lugar do grupo.

Legenda: Fortaleza se classificou sobre o Ferroviário em 2023 nas quartas de finais da Copa do Nordeste em goleada Foto: Thiago Gadelha / SVM

CONFIRA A CAMPANHA DO FERROVIÁRIO NA COPA DO NORDESTE:

FERROVIÁRIO 0 X 0 SANTA CRUZ DE NATAL-RN (7 a 6 nos pênaltis) - 1a FASE DA PRÉ-CdN

FERROVIÁRIO 2 X 0 TREZE-PB - 2a FASE DA PRÉ-CdN

FERROVIÁRIO 1 X 2 SPORT-PE - 1a RODADA DA FASE DE GRUPOS

MOTO CLUB-MA 1 X 1 FERROVIÁRIO - 2a RODADA DA FASE DE GRUPOS

VITÓRIA-BA 2 X 1 FERROVIÁRIO - 3a RODADA DA FASE DE GRUPOS

FERROVIÁRIO 1 X 0 ALTOS-PI - 4a RODADA DA FASE DE GRUPOS

FORTALEZA 4 X 0 FERROVIÁRIO - 5a RODADA DA FASE DE GRUPOS

CRB-AL 1 X 2 FERROVIÁRIO - 6a RODADA DA FASE DE GRUPOS

FERROVIÁRIO 2 X 0 SOUSA-PB - 7a RODADA DA FASE DE GRUPOS

* Sob supervisão de João Bandeira Neto