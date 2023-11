Ironman 70.3 Fortaleza: veja programação e onde assistir o evento

Neste domingo (19), a partir das 05h30, em Fortaleza, acontece o Ironman 70.3. A prova de triatlo terá sua oitava edição realizada na capital cearense. Ao todo, mais de 9.000 triatletas amadores e profissionais, de 21 países diferentes estão inscritos para a prova.

A largada acontecerá às 5h30, na arena, que está montada na Avenida Beira-Mar. No percurso, os triatletas terão que superar 1,9 km de natação, 90,1 km de ciclismo (indo até São Gonçalo do Amarante) e 21,1 km de corrida.

Os grandes nomes da disputa são os brasileiros Reinaldo Colucci, atleta olímpico e campeão do Ironman Brasil 2022, Mariana Andrade, vice-campeã do Ironman Brasil deste ano, e André Lopes, terceiro no Ironman Brasil deste ano. Além deles, o belga Martin Van Riel, campeão do Ironman 70.3 Dubai e quarto colocado nos Jogos Olímpicos de Tóquio, a australiana Ellie Salthouse, campeã do Ironman 70.3 Tasmânia, e a argentina Romina Palácio, vice no Ironman 70.3 Rio em 2018, também estão no páreo na briga pela conquista da prova.

ONDE ASSISTIR

O Ironman 70.3 Fortaleza terá transmissão ao vivo no canal Unlimited Sports Brasil no YouTube.

VEJA A PROGRAMAÇÃO:

19/11 (domingo)

7h às 17h30 - Ironman Village

4h às 5h30 - Acesso dos atletas à área de transição

5h30 - Largada elite masculina

5h35 - Largada elite feminina

5h45 às 6h10 - Largada amadores - formato rolling start

10h30 - Premiação - top 3

17h30 - Premiação - faixa etária

18h30 - Distribuição de vagas para o Ironman 70.3 World Championship