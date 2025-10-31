Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

Imagem mostra corredora

Jogada

Caso Luisa Baptista: motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a atleta

Nayn José Sales já foi encaminhado a penitenciária

Redação 16 de Outubro de 2025

Jogada

Triatletas olímpicos e profissionais confirmam presença no Challenge Family Fortaleza

A cearense Vittoria Lopes e o paraense Danilo Pimentel estão confirmados na etapa cearense de um dos maiores circuitos de triathlon de longa distância do mundo

Redação 22 de Agosto de 2025
natação

Jogada

Triathlon: maior prova de longa distância da Europa terá etapa em Fortaleza; inscrições abertas

Evento terá mais de R$ 83 mil em premiações para profissionais

Redação 10 de Julho de 2025
Prova de triatlo no Rio Sena nas Olimpíadas

Jogada

Atletas morrem durante prova do Mundial de Triatlo na Espanha; saiba detalhes

Atletas disputaram uma versão mais leve da prova, para participantes acima de 45 anos

Diário do Nordeste/Estadão 18 de Outubro de 2024
Prova de triatlo no Rio Sena nas Olimpíadas

Jogada

Atleta do triatlo desiste das Olimpíadas após contrair bactéria no Rio Sena

Claire Michel contraiu a bactéria E. coli, presente nas águas do Rio Sena

Daniel Farias 05 de Agosto de 2024
Prova de triatlo no Rio Sena nas Olimpíadas

Jogada

Atletas passam mal após prova de triatlo no Rio Sena nas Olimpíadas

Vômitos e desmaios foram registrados em atletas que participaram da prova

Daniel Farias 01 de Agosto de 2024
Jogos Olímpicos Paris 2024 - Triatlo - Atleta Manoel Messias

Jogada

Triatlo nas Olimpíadas 2024: Manoel Messias é punido e Miguel Hidalgo tem resultado histórico

Brasileiro Miguel Hidalgo terminou na décima colocação, um resultado histórico

Daniel Farias 31 de Julho de 2024
Vittoria Lopes em ação nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Triatlo nas Olimpíadas 2024: Cearense Vittoria Lopes começa bem, sofre queda e termina em 25º

Vittoria caiu durante a prova de ciclismo, quando estava no pelotão dos primeiros colocados

Redação 31 de Julho de 2024
Beatriz Ferreira em ação no Jogos Olímpicos de Paris 2024

Jogada

Programação do Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 nesta quarta-feira (31)

Confira a agenda desta quarta-feira, dia 31 de julho de 2024

Hugo Eduardo 31 de Julho de 2024

Jogada

Ceará perde representatividade nos Jogos Olímpicos de Paris, em relação a Japão-2020; veja

Os cearenses confirmados para 2024 são: Matheus Lima, Vittoria Lopes, Manoel Messias, Thiago Monteiro e Adriana Doce

Redação 04 de Julho de 2024
1 2 3