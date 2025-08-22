Triatletas olímpicos e profissionais confirmam presença no Challenge Family Fortaleza

A etapa cearense do Challenge Family de triathlon, que acontece dia 31 de agosto em Fortaleza, terá a participação de presenças ilustres e conhecidas dos amantes da modalidade. A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, e o paraense Danilo Pimentel, que fez parte da seleção brasileira das Olimpíadas do Rio-2016 estão entre os confirmados na disputa.

Entre os atletas profissionais confirmados na prova de Fortaleza, estão, no feminino, a cearense Mikelle Coelho, a paranaense Pietra Meneghini, a estadunidense Amy VanTassel, a portuguesa Raquel Mafra Rocha e a francesa Léa Riccobini. No masculino, os nomes são os cearenses Flávio Queiroga e Maykon Douglas, o mineiro Igor Amorelli, o catarinense Enzo Krauss e o brasiliense Viça Saraiva. Os nomes irão brigar por uma premiação total de US$ 15 mil, além de somar pontos para o ranking mundial da franquia.

Legenda: A cearense Vittoria Lopes, que participou das Olimpíadas de Tóquio-2020 e Paris-2024, é uma das atletas confirmadas Foto: Raul Sifuentes / Getty Images

“Estamos muito felizes em receber esses grandes nomes do triathlon mundial em Fortaleza. A presença de atletas olímpicos e profissionais confirma a qualidade e o nível da nossa prova, além de inspirar nossos atletas amadores e dar um brilho especial à estreia da capital cearense no circuito Challenge”, afirma Gabriella Moraes, diretora de marketing do Challenge Brasil.

Challenge Fortaleza

O Challenge Family Fortaleza acontece no dia 31 de agosto, com largada e chegada na nova Avenida Beira-Mar, e programação que se estende por quatro dias na orla da capital cearense. A prova reunirá triatletas profissionais e amadores do Brasil e do exterior, que vão encarar os desafios do Half Distance: 1,9 km de natação, 90 km de ciclismo e 21,1 km de corrida, em um dos cenários mais bonitos do país. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site oficial: www.challenge-brazil.com/fortaleza.

Percurso 100% urbano em Fortaleza

A prova irá apresentar um percurso totalmente inédito para a cidade. Pela primeira vez, uma prova de triathlon de longa distância será realizada com o ciclismo 100% dentro dos limites urbanos da capital, com vias largas, bom asfalto e segurança para os atletas.

O percurso começa na transição em frente ao Ideal Clube, na orla de Fortaleza e segue pela Avenida Beira Mar até o final, passando pelo Mercado dos Peixes. Em seguida, entra na via expressa, pela Avenida Governador Raul Barbosa até o viaduto da Avenida Murilo Borges.

Legenda: A etapa de Fortaleza terá percurso 100% urbano no ciclismo Foto: Divulgação / Challenge fln

Depois, entra na Avenida Senador Carlos Jereissati, passando em frente ao aeroporto, fazendo o retorno no bairro Montese, e retornando o trajeto até o ponto inicial da via expressa, completando uma volta. O percurso consiste em 3 voltas iguais de 30km. Na última volta, ao invés de voltar pela via expressa, os atletas seguem pela Beira Mar, entram na Rua Nunes Valente, depois na Avenida Abolição, e finalizam na transição, entregando a bike.

A natação terá seus 1,9 km em volta única, entre os espigões da Praia de Iracema (João Cordeiro e Rui Barbosa). O ciclismo terá três voltas de 30 km, passando por vias como Avenida Beira-Mar, Raul Barbosa e Senador Carlos Jereissati (aeroporto). Já a corrida terá três voltas de 7 km pela nova Avenida Beira-Mar, totalizando 21,1 km.

Corridas abertas e programação completa

Além da prova principal, o evento conta com atrações para toda a família, incluindo o Challenge 7K, uma corrida de rua aberta ao público, no sábado (30/08), com percurso de 7 km na Via Paisagística da Beira-Mar; o Challenge Junior, corrida infantil para crianças de 4 a 14 anos, também no sábado; e a Expo Challenge, feira com marcas esportivas e ativações, aberta ao público de quinta a domingo. A cerimônia de premiação será realizada no domingo (31/08), a partir das 13h30, no mesmo local.

Presença global

Criado em 2002, o Challenge Family já realizou mais de 35 provas em 27 países, reunindo mais de 75 mil atletas ao redor do mundo. No Brasil, o circuito já passou por cidades como Florianópolis, Salvador, Brasília e Maceió e, agora, pela primeira vez, chega a Fortaleza.

SERVIÇO

Entrega de kits – Expo Challenge

Local: Arena Beira-Mar

Quinta-feira (28/08): 14h às 20h

Sexta-feira (29/08): 10h às 20h

Sábado (30/08): 8h às 12h

Challenge Family Fortaleza

31 de agosto (domingo), a partir das 5h10

Nova Avenida Beira-Mar – Fortaleza/CE

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza

Challenge 7K + Challenge Junior

30 de agosto (sábado), a partir das 8h30

Via Paisagística da Beira-Mar

Inscrições: challenge-brazil.com/fortaleza