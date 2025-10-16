Caso Luisa Baptista: motociclista é condenado a nove anos de prisão por atropelar a atleta
Nayn José Sales já foi encaminhado a penitenciária
O motociclista que atropelou a triatleta Luisa Baptista foi condenado a nove anos e quatro meses de prisão em regime fehcado. Nayn José Sales foi acusado de tentativa de homicídio com dolo eventual e já está na penitenciária. O julgamento foi realizado nesta quarta-feira (15), no Fórum Criminal da cidade.
O cumprimento da pena será imediato. De acordo com a decisão do Tribunal do Júri, ao conduzir a moto de maneira imprudente, o réu assumiu o risco de causar a morte de alguém ao trafegar na contramão e sem carteira de habilitação. Ele também tinha dormido apenas quatro horas na noite anterior.
"Foi um ambiente bem pesado, mas eu tinha que encarar porque agora começa uma segunda competição, que é realmente buscar por leis mais rígidas para que outros casos como o meu não aconteçam. A lei de trânsito precisa ser mudada. A [justiça] foi realmente feita, finalmente aconteceu, e a gente colocou um ponto final nessa história. Ainda bem que aconteceu e realmente tô muito satisfeita ", ressaltou a atleta.
RELEMBRE O CASO
Luisa Baptista foi atropelada no dia 23 de dezembro de 2023, enquanto treinava ciclismo em um distrito de São Carlos. Ela se preparava para as Olimpíadas de 2024. Na ocasião, Nayn invadiu a contramão da pista da Estrada Municipal Abel Terrugi e atropelou a atleta.
Ela ficou em coma por dois meses e ficou internada durante 167 dias. A atleta segue em recuperação, mas não acredita que voltará a competir em alto rendimento.
