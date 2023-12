Triatleta Luisa Baptista segue melhorando e passa a respirar sem a ajuda de aparelhos

A atleta, campeã pan-americana em Lima, em 2019, passou por uma cirurgia ainda na Santa Casa de São Carlos, no interior paulista, antes de ser transferida para a UTI do Hospital das Clínicas, em São Paulo. Junto da triatleta, na capital paulista, estão os seus pais, irmão e o médico do esporte Paulo Puccinelli, que presta serviços para o Comitê Olímpico do Brasil (COB).

VEJA O BOLETIM MÉDICO: Boletim Médico - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 27 de dezembro de 2023. A triatleta Luísa Baptista encontra-se internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Instituto Central do Hospital das Clínicas da FMUSP após ter sido vítima de um grave atropelamento. A paciente apresentou melhora clínica significativa nas últimas 48h e hoje pela manhã foi possível a retirada da oxigenação por membrana extracorpórea (ECMO), sem intercorrências. A paciente segue recebendo cuidados intensivos especializados.