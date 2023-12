Triatleta Luisa Baptista é atropelada durante treino em SP; estado de saúde é grave

Luisa Baptista, triatleta de 29 anos, foi atropelada nesse sábado (23) enquanto realizava um treino e está hospitalizada em estado grave na Santa Casa de São Carlos (SP). O triatleta cearense Manoel Messias também realizava o mesmo treinamento, mas não foi atropelado.

A triatleta defendeu o Brasil nos jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile. Natural de Araras, São Paulo, Luisa sagrou-se campeã no individual e na categoria mista ao lado do cearense Manoel Messias nos Jogos Pan-Americanos de Lima, no Peru, em 2019.

Segundo o hospital em que Luisa está internada, a atleta pedalava na Estrada Municipal Abel Terrugi (SCA-329), quando um carro, que estava na pista, colidiu de frente com a bicicleta da atleta. O motorista não prestou socorros.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que a atleta teve vários ferimentos e fraturas na tíbia. Luisa precisou ser intubada e encontra-se em estado grave no hospital.