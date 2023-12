Triatleta Luisa Baptista apresenta melhora respiratória, diz novo boletim médico

A triatleta Luisa Baptista apresentou uma significativa melhora respiratória no último dia. O boletim médico foi divulgado pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, onde a atleta de 29 anos está internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), após ter sido transferida da Santa Casa de São Carlos (SP).

Luisa, que foi vítima de um atropelamento no último sábado (23) enquanto realizava um treinamento, está sendo assistida com uma terapia que utiliza a ventilação mecânica, que ocorre quando um aparelho substitui as funções do coração e dos pulmões de forma temporária.

COMO FOI O ACIDENTE

Durante seu treinamento de ciclismo, Luisa foi vítima de uma colisão com uma moto. O impacto resultou em múltiplos ferimentos e fraturas na tíbia e fêmur. A atleta recebeu atendimento emergencial, foi entubada já no local do acidente e encaminhada à Santa Casa de São Carlos em estado grave.

O motociclista Naym José Sales, de 27 anos, também recebeu socorro por ferimentos de média complexidade. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), ele não tinha habilitação e teve a motocicleta apreendida. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal culposa (quando não há intenção).

Luisa Baptista foi campeã nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2019, no Peru. Ela conquistou a medalha de ouro na prova individual feminina do triatlo e na disputa do revezamento misto, ao lado de Vittoria Lopes, Manoel Messias, e Kauê Willy.