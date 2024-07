Ceará perde representatividade nos Jogos Olímpicos de Paris, em relação a Japão-2020; veja

As Olimpíadas de Paris começam no dia 26 de julho e o estado do Ceará terá cinco representantes no torneio. O número demonstra uma queda na quantidade de atletas da região competindo nos Jogos Olímpicos, se compararmos com a última edição, realizada no Japão. No país asiático, tivemos um total de dez cearenses participando do evento.

Os cearenses confirmados na França são: Matheus Lima (único estreante no torneio), Vittoria Lopes, Manoel Messias, Thiago Monteiro e Adriana Doce.

Ao todo, mais de 260 atletas brasileiros já estão classificados para disputar medalhas no maior torneio esportivo mundial. Mesmo com uma quantidade reduzida de competidores, o Ceará chega forte para ajudar no quadro de conquistas dos países.

Entre os cinco, Adriana Doce foi a última cearense classificada para a competição.

Adriana Doce - Handebol

Hoje com 33 anos, Adriana Cardoso ou “Adriana Doce”, iniciou sua trajetória no Handebol aos 11 anos, quando ganhou o apelido que carrega até hoje, por conta do desenho animado “As Meninas Superpoderosas". A atleta coleciona títulos na modalidade e carrega a experiência internacional na sua bagagem, tendo passagens por equipes da Dinamarca, da Espanha, da França e de Montenegro.

Adriana Doce - Handebol

Adriana competiu nas Olimpíadas de Tóquio e segue como peça importante na equipe comandada por Cristiano Rocha.

A Seleção Brasileira de Handebol foi ouro no Pan-Americano de Santiago e está no Grupo B da modalidade, junto com Hungria, Países Baixos, Espanha, Angola e França. Pelas Olimpíadas, a equipe já alcançou as quartas de final em Londres 2012 e Rio 2016. No Japão, em 2021, acabou eliminada na fase de grupos.

