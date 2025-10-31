Diário do Nordeste
Foto de João Fonseca, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis

Jogada

João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025
tenista

Jogada

João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Paris após vencer canadense de virada

Aos 19 anos, carioca vive grande momento no circuito e sonha com entrada inédita no top-20 mundial

Redação 28 de Outubro de 2025
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Denis Shapovalov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da primeira fase da competição de tênis

Daniel Farias 28 de Outubro de 2025
tenista

Jogada

João Fonseca faz história e conquista primeiro título de ATP 500 para o Brasil; veja premiação

Tenista brasileiro derrotou espanhol Alejandro Fokina

Redação 26 de Outubro de 2025
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca vence Jaume Munar e vai à final do ATP 500 da Basileia

Final será neste domingo (26), contra outro tenista espanhol

Daniel Farias 25 de Outubro de 2025
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Denis Shapovalov no ATP 500 da Basileia: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto das quartas de final da competição de tênis

Daniel Farias 24 de Outubro de 2025

Jogada

Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

A vitória confirma a superioridade atual de Alcaraz, com sete vitórias nas últimas oito partidas

AFP 07 de Setembro de 2025

Jogada

Bia Haddad vence a terceira e avança às oitavas de final do US Open

Brasileiros seguem na briga pela classificação nos torneios de duplas

Agência Brasil 31 de Agosto de 2025
Dois momentos do reencontro entre o tenista Kamil Majchrzak e o garoto Brock, que teve o boné autografado retirado por um espectador durante o US Open. À esquerda, Majchrzak entrega presentes ao menino, que veste boné preto, moletom colorido com estampa de smiley e bermuda jeans clara, enquanto uma mulher observa a cena sorrindo. À direita, o tenista e o garoto posam juntos para uma foto, ambos sorrindo, em frente a um prédio com janelas de vidro.

Jogada

Tenista reencontra criança que teve boné 'roubado' por CEO milionário no US Open

O episódio ocorreu na última quinta-feira (28)

Redação 31 de Agosto de 2025
Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open

Jogada

João Fonseca x Miomir Kecmanovic no US Open: veja horário e onde assistir

Veja como assistir ao vivo ao jogo da primeira rodada do Aberto dos Estados Unidos

Daniel Farias 25 de Agosto de 2025
