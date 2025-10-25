Diário do Nordeste
João Fonseca vence Jaume Munar e vai à final do ATP 500 da Basileia

Final será neste domingo (26), contra outro tenista espanhol

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 17:58)
Jogada
Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Foto: WILLIAM WEST / AFP

O tenista brasileiro João Fonseca fez história neste sábado (25) e tornou-se o primeiro brasileiro a ir para uma final de ATP 500, uma das categorias de competições do tênis. Ele venceu o espanhol Jaume Munar e avançou à decisão do ATP 500 da Basileia.

A vitória do tenista brasileiro sobre o espanhol foi por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(4) e 7/5. Fonseca, mesmo tendo apenas 19 anos, tem demonstrado muita qualidade nas competições e chamado atenção de grandes nomes do tênis mundial.

Na grande final, João Fonseca terá mais uma vez um adversário espanhol. Trata-se de Alejandro Fokina. A partida entre os dois será já neste domingo (26), com início previsto para as 11h, no horário de Brasília.

