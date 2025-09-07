Alcaraz vence Sinner, conquista US Open pela 2ª vez e volta a ser número 1 do mundo

Na terceira final consecutiva de Grand Slam entre os dois, o espanhol Carlos Alcaraz derrotou o italiano Jannik Sinner neste domingo (7) e se sagrou campeão do US Open pela segunda vez em sua carreira.

Alcaraz se vingou duplamente da derrota sofrida em julho na decisão em Wimbledon, ao

derrotar Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 e 6-4, e retomando a liderança do ranking da ATP, que o

italiano ocupava desde junho de 2024.

A presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na final em Nova York fez com que a partida começasse com quase uma hora de atraso, com milhares de espectadores tentando acessar a quadra central.

Após longas esperas devido a controles adicionais de segurança, o público desfrutou a última grande batalha do ano entre Alcaraz e Sinner, desta vez com a vitória do espanhol.

Legenda: Alcaraz com o troféu do US Open Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP

Vencedor de Roland Garros em junho e derrotado em Wimbledon em julho, Alcaraz

conquistou uma vitória que ampliou sua vantagem sobre Sinner na disputa por títulos do

Grand Slam. O espanhol de 22 anos conta agora com seis títulos, enquanto Sinner, de 24, conquistou quatro.

Assim como na final de Wimbledon, Sinner se recuperou de um início fraco empatando após perder o primeiro set para Alcaraz, mas desta vez o espanhol interrompeu seu avanço em uma final disputado sob uma cobertura com a chuva caindo em Nova York.

Sinner, que estava invicto em suas últimas 27 partidas em Grand Slams de quadra dura,

fracassou em sua tentativa de se tornar o primeiro a reter o troféu desde que Roger Federer conquistou cinco títulos seguidos entre 2004 e 2008.

Do outro lado da rede, Alcaraz vivenciou um maravilhoso 'déjà vu'. Assim como na final de 2022, o espanhol levou para casa o prêmio duplo: o troféu do US Open e a posição de número um do ranking mundial.