Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Fonseca é considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis
Foto: Fabrice COFFRINI / AFP

João Fonseca e Karen Khachanov se enfrentam nesta quarta-feira (29) no Masters 1.000 de Paris, em partida válida pela segunda fase do torneio de tênis. O jogo será às 16h10, na quadra central de Paris, na França. Veja onde assistir ao vivo e mais detalhes.

Foto de João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Legenda: João Fonseca durante sua vitória sobre Rublev no Australian Open
Foto: WILLIAM WEST / AFP

ONDE ASSISTIR

  • ESPN
  • Disney+

INFORMAÇÕES

João Fonseca

O tenista brasileiro, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis, ganhou neste último fim de semana o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Aos 19 anos, ele estreou com vitória em Paris, eliminando Denis Shapovalov na primeira fase.

Karen Khachanov

Karen Khachanov é russo e tem 29 anos. Na primeira fase do Masters 1.000 de Paris, Khachanov venceu o norte-americano Ethan Quinn, avançando para a fase seguinte, onde enfrentará João Fonseca.

JOÃO FONSECA X KAREN KHACHANOV | FICHA TÉCNICA

  • Competição: segunda fase do Masters 1.000 de Paris
  • Local: quadra central de Paris, na França
  • Data: 29/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h10 (de Brasília)
Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

Pierre destaca confiança do Fortaleza antes de encarar o Santos: 'é um confronto direto'

Equipes se enfrentam neste sábado, na Vila Belmiro

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 25 minutos
Foto de João Fonseca, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis

Jogada

João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário

Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis

Daniel Farias Há 32 minutos

Jogada

Racing x Flamengo pela Libertadores: veja onde assistir, horário e escalações

Partida de volta da semifinal da Libertadores 2025

Redação Há 38 minutos
Foto de Dembelé durante PSG x Aston Villa na Champions League 2024/2025

Jogada

Lorient x PSG no Campeonato Francês: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto válido pela décima rodada da Ligue 1

Daniel Farias Há 43 minutos
O estádio Defensores Del Chaco

Jogada

Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

Até o momento, o único classificado para a decisão é o Atlético-MG

Alexandre Mota Há 47 minutos
Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

Jogada

Com jogo contra Fortaleza ainda sem data, Atlético-MG avança à final da Sul-Americana

A tendência é que este jogo seja marcado para a Data Fifa de novembro

Daniel Farias 29 de Outubro de 2025