João Fonseca x Karen Khachanov no Masters 1.000 de Paris: veja onde assistir e horário
Veja as informações sobre o confronto da segunda fase da competição de tênis
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
João Fonseca e Karen Khachanov se enfrentam nesta quarta-feira (29) no Masters 1.000 de Paris, em partida válida pela segunda fase do torneio de tênis. O jogo será às 16h10, na quadra central de Paris, na França. Veja onde assistir ao vivo e mais detalhes.
ONDE ASSISTIR
- ESPN
- Disney+
INFORMAÇÕES
João Fonseca
O tenista brasileiro, considerado a grande esperança de conquistas do Brasil no tênis, ganhou neste último fim de semana o ATP 500 da Basileia, na Suíça. Aos 19 anos, ele estreou com vitória em Paris, eliminando Denis Shapovalov na primeira fase.
Karen Khachanov
Karen Khachanov é russo e tem 29 anos. Na primeira fase do Masters 1.000 de Paris, Khachanov venceu o norte-americano Ethan Quinn, avançando para a fase seguinte, onde enfrentará João Fonseca.
JOÃO FONSECA X KAREN KHACHANOV | FICHA TÉCNICA
- Competição: segunda fase do Masters 1.000 de Paris
- Local: quadra central de Paris, na França
- Data: 29/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h10 (de Brasília)
