Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol e inicia planejamento para a Série B

O Ceará confirmou a permanência de Haroldo Martins, e de Lucas Drubscky, CEO e executivo de futebol, além de João Paulo Sanches, coordenador técnico. O acerto ocorreu nesta terça-feira (9), em reunião realizada no CT de Porangabuçu. O trio já iniciou os trabalhos de planejamento para 2026, quando a equipe vai voltar a disputar a Série B.

O trio está no comando do departamento de futebol do Alvinegro desde 2023, quando foi iniciada a reformulação focada em melhorar a estruturação da pasta. Além do título de Campeão Cearense em 2024 e 2025, o grupo também conquistou o acesso para esta temporada.

O Ceará começou o planejamento de trabalho com foco na próxima temporada. Haroldo, Lucas e João Paulo Sanches já participam das atividades com a diretora para 2026. Além da Série B, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A equipe estreia no estadual no dia 10 de janeiro.