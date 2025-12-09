Diário do Nordeste
Ceará confirma permanência do trio do departamento de futebol e inicia planejamento para a Série B

Campeonato Cearense será o primeiro compromisso do Alvinegro

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 17:31)
Jogada
Legenda: João Paulo Sanches, Haroldo Martins e Lucas Drubscky, do departamento de futebol do Ceará.
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

O Ceará confirmou a permanência de Haroldo Martins, e de Lucas Drubscky, CEO e executivo de futebol, além de João Paulo Sanches, coordenador técnico. O acerto ocorreu nesta terça-feira (9), em reunião realizada no CT de Porangabuçu. O trio já iniciou os trabalhos de planejamento para 2026, quando a equipe vai voltar a disputar a Série B. 

O trio está no comando do departamento de futebol do Alvinegro desde 2023, quando foi iniciada a reformulação focada em melhorar a estruturação da pasta. Além do título de Campeão Cearense em 2024 e 2025, o grupo também conquistou o acesso para esta temporada.  

O Ceará começou o planejamento de trabalho com foco na próxima temporada. Haroldo, Lucas e João Paulo Sanches já participam das atividades com a diretora para 2026. Além da Série B, o Alvinegro vai disputar o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste e a Copa do Brasil. A equipe estreia no estadual no dia 10 de janeiro.

