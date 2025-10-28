Diário do Nordeste
João Fonseca estreia com vitória no Masters 1000 de Paris após vencer canadense de virada

Aos 19 anos, carioca vive grande momento no circuito e sonha com entrada inédita no top-20 mundial

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
Jogada
Legenda: João Fonseca, tenista brasileiro.
Foto: Foto por FABRICE COFFRINI / AFP

João Fonseca venceu na estreia do Masters 1.000 de Paris com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3. O número 28 do mundo no tênis superou o canadense Denis Shapovalov, 24º do ranking, nesta terça-feira (28). O brasileiro de 19 anos foi campeão do ATP 500 da Basileia no fim de semana e somou a sexta vitória seguida.

O jovem volta a atuar nesta quarta-feira, quando encara o russo Karen Khachanov na quadra central. O oponente é o 14º do ranking e 10º cabeça de chave do torneio. 

O brasileiro poderá alcançar os 100 pontos no ranking caso supere Khachanov na próxima partida dos Masters 1000. Caso a vitória ocorra, ele poderá consolidar a 24ª posição, ficando bem próximo do top-20. Para figurar entre os 20 melhores do mundo, Fonseca precisa chegar à final do Masters de Paris.

